кремль присылает украинцам за рубежом провокационные сообщения - ГУР

Спецслужбы рф начали реализацию новой информационной атаки в отношении украинцев, находящихся в других странах. Об этом сообщило ГУР МО, передает УНН.

Детали

Сообщается, что на телефоны украинцев в разных странах мира поступают сообщения провокационного содержания с призывом помочь москве изгнать "американских сатанистов" с "исконно русской земли".

Отмечается, что в сообщениях сочетаются пропаганды и угрозы, а призывы "возродить Киевскую Русь" стоят рядом с фразами "берегите себя и своих родных" или "сохраним жизни людей". А в конце разосланных месседжей встречается факсимиле московских спецслужб.

Очередная информационная атака москвы против украинцев за рубежом направлена на запугивание, деморализацию и дезорганизацию наших граждан - отмечают в ГУР.

И в то же время добавляют, что использование подобных методов свидетельствует о кризисе у исполнителей задач по информационно-психологическому воздействию на украинцев.

В ГУР предупредили о дезинформационной кампании в мировых СМИ против Украины