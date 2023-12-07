В ГУР предупредили о дезинформационной кампании в мировых СМИ против Украины

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
  •  19708 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
  •  46902 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
  •  101414 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
  •  104920 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
  •  103275 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
  •  124335 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
  •  141665 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
  •  138558 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
  •  130248 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  124899 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  132385 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  138203 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  114691 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  242893 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238793 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-gur-predupredili-o-dezinformatsionnoi-kampanii-v-mirovikh-smi-protiv-ukraini

В ГУР предупредили о дезинформационной кампании в мировых СМИ против Украины

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 10:03  •  29837 просмотра

Read in English

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, россия планирует дезинформационную кампанию с целью ослабить международную поддержку Украины в условиях приближения критически важных решений относительно ее будущего.

россия планирует начать новую кампанию по дезинформации запустив волну фейков против Украины на фоне принятия ключевых решений относительно будущего Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, передает УНН.

Детали 

По его словам, россия планирует сорвать поддержку Украины международными партнерами благодаря кампании по дезинформации. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне готовят волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными - Координационный штаб

В целом эта кампания, операция [дезинформации] с начала ноября уже продолжается, но вот эта фаза о которой мы говорим... Волна дезинформации в иностранных СМИ это вопрос ближайшего времени. Вот собственно, когда сейчас должны приниматься ключевые решения относительно будущего Украины и усиления поддержки для нашего государства

- заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Дополнение

Юсов также добавил, что согласно данным украинской разведки именно на конец года россияне готовили спецоперации по дезинформации об Украине.

Собственно, ноябрь-декабрь это изначально предполагалось, как наиболее активные месяцы для таких российских спецопераций

 - подытожил Андрей Юсов.

Напомним

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что иностранные журналисты с российскими связями планируют дезинформационную кампанию в англоязычных СМИ, направленную против военно-политического руководства Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
У ГУР попередили про дезінформаційну кампанію у світових ЗМІ проти України
DIU warns of disinformation campaign in global media against Ukraine
Новости по теме

В ГУР предупредили о дезинформационной кампании в мировых СМИ против Украины

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, россия планирует дезинформационную кампанию с целью ослабить международную поддержку Украины в условиях приближения критически важных решений относительно ее будущего.

Политика •   •  29837 просмотра
В ГУР предупредили о дезинформационной кампании в мировых СМИ против Украины

Президент Венесуэлы продвигается с планом захвата богатого нефтью региона Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро продвигается с планом захвата богатого нефтью региона Эссекибо.

Новости Мира •   •  24568 просмотра
Президент Венесуэлы продвигается с планом захвата богатого нефтью региона Эссекибо

Украинский военный потерял в российском плену более 70 килограммов - Лубинец

Украинский солдат потерял 77 кг за пять месяцев пребывания в российском плену, на что обратил внимание омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, который отметил ужасные условия, противоречащие Женевским конвенциям.

Общество •   •  32188 просмотра
Украинский военный потерял в российском плену более 70 килограммов - Лубинец

В Украине потребление электричества существенно превысило прогнозы, возник дефицит: "Укрэнерго" запросило помощь у Словакии, Румынии и Польши

Потребление электроэнергии в Украине резко возросло из-за резкого похолодания, что заставило "Укрэнерго" искать аварийную электроэнергию из Словакии, Румынии и Польши. При отсутствии резервных мощностей электростанций потребителей призывают к экономии электроэнергии.

Экономика •   •  34426 просмотра
В Украине потребление электричества существенно превысило прогнозы, возник дефицит: "Укрэнерго" запросило помощь у Словакии, Румынии и Польши

В Messenger ввели сквозное шифрование по умолчанию: что это значит

Компания Meta внедрила сквозное шифрование личных сообщений и звонков в Messenger и Facebook по умолчанию, что повышает уровень конфиденциальности и безопасности. В Messenger также появились новые функции для контроля пользователя над сообщениями.

Технологии •   •  31792 просмотра
В Messenger ввели сквозное шифрование по умолчанию: что это значит

Результативность мобильных огневых групп серьезно возросла, благодаря чему экономятся зенитно-управляемые ракеты - Игнат

Вооруженные Силы Украины повысили эффективность мобильных огневых групп с помощью нового вооружения и приборов, что привело к более эффективному поражению противника и сохранению зенитных ракет и самолетов.

Война •   •  31447 просмотра
Результативность мобильных огневых групп серьезно возросла, благодаря чему экономятся зенитно-управляемые ракеты - Игнат

Британская разведка: россия набирает офицеров с опытом боевых действий в Украине в академию генштаба

россия набирает офицеров с боевым опытом войны в Украине в свою академию генерального штаба, которая может сформировать будущую российскую армию.

Война •   •  28901 просмотра
Британская разведка: россия набирает офицеров с опытом боевых действий в Украине в академию генштаба

США планируют направить в Украину советника: чем будет заниматься

США направляют в Украину советника для помощи в модернизации вооруженных сил, борьбе с коррупцией и привлечении инвестиций, а также сформировали Украинскую группу по вопросам оборонной промышленности для сопровождения сделок в оборонной отрасли.

Политика •   •  27680 просмотра
США планируют направить в Украину советника: чем будет заниматься

Зеленский освободил Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента в Раде

Президент Зеленский своим указом уволил Федора Вениславского с должности исполняющего обязанности представителя Президента в Верховной Раде.

Политика •   •  28743 просмотра
Зеленский освободил Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента в Раде

Остин провел встречу с Умеровым: о чем говорили

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с украинским министром Рустемом Умеровым, чтобы подтвердить поддержку США, обсудив вопросы помощи, включая противовоздушную оборону и сотрудничество в производстве оружия.

Политика •   •  27047 просмотра
Остин провел встречу с Умеровым: о чем говорили