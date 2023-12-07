В ГУР предупредили о дезинформационной кампании в мировых СМИ против Украины

россия планирует начать новую кампанию по дезинформации запустив волну фейков против Украины на фоне принятия ключевых решений относительно будущего Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

По его словам, россия планирует сорвать поддержку Украины международными партнерами благодаря кампании по дезинформации.

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В целом эта кампания, операция [дезинформации] с начала ноября уже продолжается, но вот эта фаза о которой мы говорим... Волна дезинформации в иностранных СМИ это вопрос ближайшего времени. Вот собственно, когда сейчас должны приниматься ключевые решения относительно будущего Украины и усиления поддержки для нашего государства - заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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Юсов также добавил, что согласно данным украинской разведки именно на конец года россияне готовили спецоперации по дезинформации об Украине.

Собственно, ноябрь-декабрь это изначально предполагалось, как наиболее активные месяцы для таких российских спецопераций - подытожил Андрей Юсов.

Напомним

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что иностранные журналисты с российскими связями планируют дезинформационную кампанию в англоязычных СМИ, направленную против военно-политического руководства Украины.