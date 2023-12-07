В ГУР предупредили о дезинформационной кампании в мировых СМИ против Украины
Киев • УНН
По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, россия планирует дезинформационную кампанию с целью ослабить международную поддержку Украины в условиях приближения критически важных решений относительно ее будущего.
россия планирует начать новую кампанию по дезинформации запустив волну фейков против Украины на фоне принятия ключевых решений относительно будущего Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, передает УНН.
Детали
По его словам, россия планирует сорвать поддержку Украины международными партнерами благодаря кампании по дезинформации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне готовят волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными - Координационный штаб
В целом эта кампания, операция [дезинформации] с начала ноября уже продолжается, но вот эта фаза о которой мы говорим... Волна дезинформации в иностранных СМИ это вопрос ближайшего времени. Вот собственно, когда сейчас должны приниматься ключевые решения относительно будущего Украины и усиления поддержки для нашего государства
Дополнение
Юсов также добавил, что согласно данным украинской разведки именно на конец года россияне готовили спецоперации по дезинформации об Украине.
Собственно, ноябрь-декабрь это изначально предполагалось, как наиболее активные месяцы для таких российских спецопераций
Напомним
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что иностранные журналисты с российскими связями планируют дезинформационную кампанию в англоязычных СМИ, направленную против военно-политического руководства Украины.
В ГУР предупредили о дезинформационной кампании в мировых СМИ против Украины
По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, россия планирует дезинформационную кампанию с целью ослабить международную поддержку Украины в условиях приближения критически важных решений относительно ее будущего.
Президент Венесуэлы продвигается с планом захвата богатого нефтью региона Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро продвигается с планом захвата богатого нефтью региона Эссекибо.
Украинский военный потерял в российском плену более 70 килограммов - Лубинец
Украинский солдат потерял 77 кг за пять месяцев пребывания в российском плену, на что обратил внимание омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, который отметил ужасные условия, противоречащие Женевским конвенциям.
В Украине потребление электричества существенно превысило прогнозы, возник дефицит: "Укрэнерго" запросило помощь у Словакии, Румынии и Польши
Потребление электроэнергии в Украине резко возросло из-за резкого похолодания, что заставило "Укрэнерго" искать аварийную электроэнергию из Словакии, Румынии и Польши. При отсутствии резервных мощностей электростанций потребителей призывают к экономии электроэнергии.
В Messenger ввели сквозное шифрование по умолчанию: что это значит
Компания Meta внедрила сквозное шифрование личных сообщений и звонков в Messenger и Facebook по умолчанию, что повышает уровень конфиденциальности и безопасности. В Messenger также появились новые функции для контроля пользователя над сообщениями.
Результативность мобильных огневых групп серьезно возросла, благодаря чему экономятся зенитно-управляемые ракеты - Игнат
Вооруженные Силы Украины повысили эффективность мобильных огневых групп с помощью нового вооружения и приборов, что привело к более эффективному поражению противника и сохранению зенитных ракет и самолетов.
Британская разведка: россия набирает офицеров с опытом боевых действий в Украине в академию генштаба
россия набирает офицеров с боевым опытом войны в Украине в свою академию генерального штаба, которая может сформировать будущую российскую армию.
США планируют направить в Украину советника: чем будет заниматься
США направляют в Украину советника для помощи в модернизации вооруженных сил, борьбе с коррупцией и привлечении инвестиций, а также сформировали Украинскую группу по вопросам оборонной промышленности для сопровождения сделок в оборонной отрасли.
Зеленский освободил Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента в Раде
Президент Зеленский своим указом уволил Федора Вениславского с должности исполняющего обязанности представителя Президента в Верховной Раде.
Остин провел встречу с Умеровым: о чем говорили
Министр обороны США Ллойд Остин встретился с украинским министром Рустемом Умеровым, чтобы подтвердить поддержку США, обсудив вопросы помощи, включая противовоздушную оборону и сотрудничество в производстве оружия.