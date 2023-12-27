В Киеве сеть кинотеатров уклонялась от уплаты 10 млн грн налогов - БЭБ

В столице правоохранители выявили факты уклонения от уплаты 10 млн грн налогов одной из крупнейших сетей кинотеатров. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины, пишет УНН.

Детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве выявили факты уклонения от уплаты налогов одной из крупнейших сетей кинотеатров столицы. Общая сумма ущерба государственному бюджету в двух уголовных производствах составляет 10 миллионов гривен - говорится в сообщении БЭБ.

Детали

Как отмечается, открыто уголовное производство в отношении уклонения от уплаты налогов, в том числе относительно несвоевременно уплаченного ЕСВ в размере 5 млн грн. Впоследствии в отношении другой компании из этой же группы было начато еще одно уголовное производство.

Во время следствия компания согласилась на сотрудничество и погасила долг перед государством еще до вручения подозрения ее должностным лицам.

Согласно ч.4 ст 212 Уголовного кодекса Украины детективы БЭБ направили в суд два ходатайства об освобождении ответственных лиц компании от уголовной ответственности. В бюджет возмещено около 10 миллионов гривен - указали в БЭБ.

Дополнение

Как отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, речь идет о сети кинотеатров Multiplex.

"Мультиплекс, еще когда пришел на нашу ВСК, сказал, что давно уже погасил все долги по ЕСВ...", - написал Железняк.

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