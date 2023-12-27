В Киеве сеть кинотеатров уклонялась от уплаты 10 млн грн налогов - БЭБ
В Киеве разоблачили сеть кинотеатров, которая уклонилась от уплаты налогов на сумму 10 миллионов гривен; после расследования долг был погашен.
В новогоднюю ночь в Киеве будет дежурить до тысячи спасателей - ГСЧС
920 спасателей и 240 единиц техники будут дежурить в Киеве на Новый год, ГСЧС готова к ликвидации любых чрезвычайных ситуаций, включая угрозы со стороны россии.
Украина получила в декабре 5 млрд долл. внешнего финансирования
В декабре Украина получила $5 млрд помощи, в основном на социальные расходы, причем Япония была крупнейшим донором.
Главу так называемой "днр" пушилина в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы
Денис пушилин, глава так называемой "днр", был приговорен украинским судом к 15 годам лишения свободы за посягательство на целостность Украины.
Российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы: готовил авиаудары по ВСУ и Нацгвардии в Киеве
Российский агент был приговорен к 15 годам заключения.
Крымские партизаны обнаружили российскую РЛС в Севастополе
Украинские партизаны обнаружили российскую радиолокационную станцию в Севастополе, имеющую решающее значение для усиления украинских ударов.
Премьер Саксонии предложил Украине временно уступить территориями ради мира: в МИД призвали политика посмотреть правде в глаза
Премьер Саксонии предлагает Украине уступить территорию ради мира; Украина призывает к правде, предупреждая о более широкой российской агрессии.
После удара рф по вокзалу в Херсоне эвакуация продолжится другими путями - ОВА
Железнодорожный вокзал в Херсоне остановил работу из-за обстрела; эвакуация продолжится.
На оккупированные территории Украины прибыли кремлевские политтехнологи - Центр сопротивления
Политтехнологи кремля находятся на оккупированных территориях Украины, чтобы обеспечить высокую поддержку путина на фейковых "выборах", сообщает Центр национального сопротивления.
"Энергоатом" купил оборудование для строительства нового энергоблока Хмельницкой АЭС на более 400 миллионов долларов
НАЭК "Энергоатом" подписал соглашение с компанией Westinghouse на сумму $437,5 млн по новому энергоблоку Хмельницкой АЭС, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и развитию атомной энергетики.