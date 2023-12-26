В столице БЭБ разоблачила сеть подпольных казино

В столице детективы Территориального управления БЭБ провели обыски в подпольных казино. По данным БЭБ все заведения курировала одна и та же банда, передает УНН.

БЭБ в Киеве разоблачило деятельность незаконной сети игорных заведений Детективы Территориального управления БЭБ в г. Киеве провели 5 обысков по адресам деятельности подпольных казино. Все заведения были организованы одной группой лиц. Работали без всяких лицензий и разрешений, избегая уплаты налогов и нарушая комендантский час. - говорится в сообщении БЭБ.

Детали

Во время проведения обысков в подпольных казино детективы нашли и изъяли специализированное оборудование и изъяли специализированное оборудование, наличные и черновую бухгалтерию. По данным БЭБ арестовано более 140 компьютеров и более сотни других устройств, а также принтеры для выдачи чеков с кодами доступа к азартным играм.

Досудебное расследование продолжается. По факту деятельности подпольных казино возбуждено уголовном дело по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины.

Дополнительно

В БЭБ отметили, что в течение декабря в рамках работы межведомственной следственной группы детективы ТУ БЭБ в г. Киеве в целом провели 33 обыски в помещениях, где действовали незаконные игорные заведения. Ориентировочная стоимость всего изъятого составляет более 10 млн грн.