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В столице БЭБ разоблачила сеть подпольных казино

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 17:13  •  16967 просмотра

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Во время рейдов киевской ГСБЭП была разоблачена подпольная игорная сеть, изъято оборудование и возбуждено уголовное дело.

В столице детективы Территориального управления БЭБ провели обыски в подпольных казино. По данным БЭБ все заведения курировала одна и та же банда, передает УНН.

БЭБ в Киеве разоблачило деятельность незаконной сети игорных заведений Детективы Территориального управления БЭБ в г. Киеве провели 5 обысков по адресам деятельности подпольных казино. Все заведения были организованы одной группой лиц. Работали без всяких лицензий и разрешений, избегая уплаты налогов и нарушая комендантский час.

- говорится в сообщении БЭБ.
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Детали

Во время проведения обысков в подпольных казино детективы нашли и изъяли специализированное оборудование и изъяли специализированное оборудование, наличные и черновую бухгалтерию. По данным БЭБ арестовано более 140 компьютеров и более сотни других устройств, а также принтеры для выдачи чеков с кодами доступа к азартным играм.

Досудебное расследование продолжается. По факту деятельности подпольных казино возбуждено уголовном дело по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины.

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Дополнительно

В БЭБ отметили, что в течение декабря в рамках работы межведомственной следственной группы детективы ТУ БЭБ в г. Киеве в целом провели 33 обыски в помещениях, где действовали незаконные игорные заведения. Ориентировочная стоимость всего изъятого составляет более 10 млн грн.

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Киев
У столиці БЕБ викрила мережу підпільних казино
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В столице БЭБ разоблачила сеть подпольных казино

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