У Мальты перевернулась лодка с мигрантами, спасены 11 человек, один погибший и около 20 пропавших без вести
Киев • УНН
У Мальты перевернулось судно с мигрантами. Спасены 11 человек, найдено тело одного погибшего, около 20 считаются пропавшими без вести.
У берегов Мальты перевернулось судно с примерно тридцатью мигрантами на борту. Поисково-спасательная операция продолжается с прошлой ночи под координацией Мальтийского спасательного координационного центра после того, как лодка была замечена примерно в 50 милях к юго-востоку от Лампедузы. Об этом сообщает Sky TG24, пишет УНН.
Подробности
В настоящее время спасены 11 человек, найдено тело одного погибшего, а число пропавших без вести, по словам экипажа, составляет около 20 человек.
Судно было обнаружено итальянским спасательным самолетом Manta "10-03", который сразу спустил на воду спасательный плот и начал операцию. К спасательным мероприятиям присоединились итальянская береговая охрана из Лампедузы, мальтийские патрульные суда, самолеты Frontex и торговое судно, перенаправленное в район трагедии.
