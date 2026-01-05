$42.170.00
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
The New York Times

В Нигерии перевернулась лодка: 25 погибших, продолжается поиск пропавших без вести

Киев • УНН

 • 390 просмотра

По меньшей мере 25 человек погибли в результате крушения пассажирской лодки на реке Йобе в Нигерии. Из 52 пассажиров 13 спасены, 14 пропали без вести.

В Нигерии перевернулась лодка: 25 погибших, продолжается поиск пропавших без вести
Фото: AP

25 человек погибли в результате крушения пассажирского судна на реке Йобе в штате Йобе на севере Нигерии. Трагедия произошла вблизи города Гарби, когда судно, на борту которого находилось 52 пассажира, перевернулось посреди маршрута. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Йобе, 13 человек удалось спасти, сейчас они получают медицинскую помощь. Судьба еще 14 пассажиров остается неизвестной. К поисково-спасательным работам привлечены службы безопасности, профессиональные спасатели и местные волонтеры.

У берегов Греции нашли лодку с мертвыми мигрантами: подробности07.12.25, 08:15 • 10925 просмотров

Среди пассажиров были местные жители, возвращавшиеся с рынка, а также фермеры и рыбаки. Точные причины инцидента сейчас устанавливаются.

Проблема безопасности на воде в регионе

Аварии на водном транспорте в Нигерии являются распространенным явлением из-за изношенности судов, отсутствия спасательных средств и пренебрежения правилами безопасности. Во многих отдаленных районах страны лодки остаются единственным доступным средством передвижения из-за критического состояния дорожной инфраструктуры.

Это уже не первая массовая трагедия на воде в стране: только в сентябре прошлого года в результате похожего инцидента погибло 30 человек, а в июле - еще 25 пассажиров. 

Трагедия у побережья Гамбии: десятки мигрантов пропали без вести после опрокидывания лодки03.01.26, 23:39 • 3766 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Ассошиэйтед Пресс
благотворительность
Нигерия