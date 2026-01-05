В Нигерии перевернулась лодка: 25 погибших, продолжается поиск пропавших без вести
Киев • УНН
По меньшей мере 25 человек погибли в результате крушения пассажирской лодки на реке Йобе в Нигерии. Из 52 пассажиров 13 спасены, 14 пропали без вести.
25 человек погибли в результате крушения пассажирского судна на реке Йобе в штате Йобе на севере Нигерии. Трагедия произошла вблизи города Гарби, когда судно, на борту которого находилось 52 пассажира, перевернулось посреди маршрута. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Йобе, 13 человек удалось спасти, сейчас они получают медицинскую помощь. Судьба еще 14 пассажиров остается неизвестной. К поисково-спасательным работам привлечены службы безопасности, профессиональные спасатели и местные волонтеры.
Среди пассажиров были местные жители, возвращавшиеся с рынка, а также фермеры и рыбаки. Точные причины инцидента сейчас устанавливаются.
Проблема безопасности на воде в регионе
Аварии на водном транспорте в Нигерии являются распространенным явлением из-за изношенности судов, отсутствия спасательных средств и пренебрежения правилами безопасности. Во многих отдаленных районах страны лодки остаются единственным доступным средством передвижения из-за критического состояния дорожной инфраструктуры.
Это уже не первая массовая трагедия на воде в стране: только в сентябре прошлого года в результате похожего инцидента погибло 30 человек, а в июле - еще 25 пассажиров.
