У побережья Италии спасли 32 мигрантов, еще по меньшей мере 71 человек погиб в море
Киев • УНН
Два торговых судна спасли 32 человека с перевернутой лодки вблизи Лампедузы. По словам свидетелей, более семидесяти человек утонули во время шторма.
Вблизи побережья Италии два торговых судна спасли 32 мигрантов с лодки, которая направлялась из Ливии в Европу в пасхальные выходные. По словам выживших, еще по меньшей мере 71 человек погиб во время переправы, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным спасательных организаций Mediterranea Saving Humans и Sea-Watch, в море также были найдены тела двух погибших. Всех спасенных и погибших передали патрульному катеру итальянской береговой охраны, который доставил их на остров Лампедуза.
По словам выживших, изначально на лодке находились 105 человек. На видео, опубликованном Sea-Watch, видно, как несколько человек держатся за перевернутую оранжевую лодку, пока к ним подходит торговое судно.
Возле греческого острова Мегисти затонула лодка пограничной службы ЕС17.03.26, 00:57 • 6393 просмотра
Министерство внутренних дел Италии не прокомментировало инцидент, а береговая охрана не предоставила ответа на запрос журналистов.
Смертельный маршрут через Средиземное море
В этом году погодные условия в центральной части Средиземного моря значительно усложнили морские переходы из Северной Африки. Из-за штормов и сильного волнения меньше лодок выходят в море, однако для тех, кто все же пытается добраться до Европы, риски остаются чрезвычайно высокими.
По оценке Международной организации по миграции, с начала года в центральном Средиземноморье погибли по меньшей мере 683 человека. Это один из самых высоких показателей смертности на этом маршруте с 2014 года.
У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: среди 53 жертв двое младенцев10.02.26, 05:55 • 4969 просмотров