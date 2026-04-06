Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
У побережья Италии спасли 32 мигрантов, еще по меньшей мере 71 человек погиб в море

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Два торговых судна спасли 32 человека с перевернутой лодки вблизи Лампедузы. По словам свидетелей, более семидесяти человек утонули во время шторма.

Фото: Reuters

Вблизи побережья Италии два торговых судна спасли 32 мигрантов с лодки, которая направлялась из Ливии в Европу в пасхальные выходные. По словам выживших, еще по меньшей мере 71 человек погиб во время переправы, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным спасательных организаций Mediterranea Saving Humans и Sea-Watch, в море также были найдены тела двух погибших. Всех спасенных и погибших передали патрульному катеру итальянской береговой охраны, который доставил их на остров Лампедуза.

По словам выживших, изначально на лодке находились 105 человек. На видео, опубликованном Sea-Watch, видно, как несколько человек держатся за перевернутую оранжевую лодку, пока к ним подходит торговое судно.

Министерство внутренних дел Италии не прокомментировало инцидент, а береговая охрана не предоставила ответа на запрос журналистов.

Смертельный маршрут через Средиземное море

В этом году погодные условия в центральной части Средиземного моря значительно усложнили морские переходы из Северной Африки. Из-за штормов и сильного волнения меньше лодок выходят в море, однако для тех, кто все же пытается добраться до Европы, риски остаются чрезвычайно высокими.

По оценке Международной организации по миграции, с начала года в центральном Средиземноморье погибли по меньшей мере 683 человека. Это один из самых высоких показателей смертности на этом маршруте с 2014 года.

Степан Гафтко

