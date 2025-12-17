На Київщині відкрили Простір турботи про ветеранів та ветеранок

У Білій Церкві відкрився Простір турботи про ветеранів та ветеранок - місце підтримки для тих, хто проходить лікування та відновлення після служби. Про це інформує Міністерство у справах ветеранів України, передає УНН.

Деталі

Простір створено як точку комплексної допомоги безпосередньо в медичному закладі. Тут ветерани та ветеранки можуть отримати індивідуальний супровід з медичних, психологічних, соціальних, адміністративних і правових питань, а також допомогу у вибудові подальшого маршруту повернення до цивільного життя.

На базі лікарні з ветеранами та ветеранками працює мультидисциплінарна команда фахівців - лікарі, реабілітологи, психологи, психіатри та протезисти. Забезпечено роботу фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, який надає первинне консультування, допомагає зорієнтуватися в державних програмах і координує отримання необхідних послуг - повідомили у відомстві.

Зазначається, що окремим напрямом є підтримка ментального здоров’я. З листопада 2025 року в лікарні функціонує Центр ментального здоров’я, що надає психосоціальну допомогу первинного та вторинного рівнів ветеранам і ветеранкам, військовослужбовцям та внутрішньо переміщеним особам. Також у закладі обладнано кабінет первинного протезування для цивільних і військових.

Нагадаємо

