$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 грудня, 17:02 • 9728 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 17436 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 17342 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 20869 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 20446 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 23713 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 25058 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24300 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 29111 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24395 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
15 грудня, 13:38 • 77306 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради
На Київщині відкрили Простір турботи про ветеранів та ветеранок

Київ • УНН

 • 78 перегляди

У Білій Церкві запрацював Простір турботи для ветеранів, що надає медичну, психологічну, соціальну та правову підтримку. Проєкт реалізовано Мінветеранів та МОЗ за підтримки МОМ та ЄС, як частина національної мережі.

На Київщині відкрили Простір турботи про ветеранів та ветеранок

У Білій Церкві відкрився Простір турботи про ветеранів та ветеранок - місце підтримки для тих, хто проходить лікування та відновлення після служби. Про це інформує Міністерство у справах ветеранів України, передає УНН.

Деталі

Простір створено як точку комплексної допомоги безпосередньо в медичному закладі. Тут ветерани та ветеранки можуть отримати індивідуальний супровід з медичних, психологічних, соціальних, адміністративних і правових питань, а також допомогу у вибудові подальшого маршруту повернення до цивільного життя.

На базі лікарні з ветеранами та ветеранками працює мультидисциплінарна команда фахівців - лікарі, реабілітологи, психологи, психіатри та протезисти. Забезпечено роботу фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, який надає первинне консультування, допомагає зорієнтуватися в державних програмах і координує отримання необхідних послуг

- повідомили у відомстві.

Зазначається, що окремим напрямом є підтримка ментального здоров’я. З листопада 2025 року в лікарні функціонує Центр ментального здоров’я, що надає психосоціальну допомогу первинного та вторинного рівнів ветеранам і ветеранкам, військовослужбовцям та внутрішньо переміщеним особам. Також у закладі обладнано кабінет первинного протезування для цивільних і військових.

Нагадаємо

У Києві на ВДНГ відкрили Терапевтичний сад, призначений для підтримки відновлення ветеранів та всіх, хто цього потребує. Сад, доступний постійно, є пілотним проєктом у рамках Національної стратегії створення безбар'єрного простору.

Сила рухатися вперед: як "МХП Поруч" допомагає ветерану ЗСУ відновлюватися після втрати зору10.12.25, 09:00 • 13052 перегляди

Віта Зеленецька

Здоров'я
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Наталія Калмикова
Міжнародна організація з міграції
Європейський Союз
Україна
Біла Церква