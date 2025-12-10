$42.180.11
9 грудня, 20:28 • 13562 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 28892 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 30141 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 24393 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 50354 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 37513 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 26696 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31128 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 42014 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 60461 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Сила рухатися вперед: як "МХП Поруч" допомагає ветерану ЗСУ відновлюватися після втрати зору

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Олександр Шумлянський, ветеран ЗСУ з Вінниччини, втратив зір після поранення під Первомайськом, але завдяки програмі "МХП Поруч" повернувся до роботи та навчається на масажиста. Він працює фахівцем з обробки інформації та активно займається спортом, доводячи, що відновлення можливе після важких травм.

Сила рухатися вперед: як "МХП Поруч" допомагає ветерану ЗСУ відновлюватися після втрати зору

Олександр Шумлянський – ветеран Збройних сил України родом із Вінниччини. До повномасштабного вторгнення працював водієм навантажувача на Вінницькій птахофабриці.Та з перших днів великої війни став на захист країни у складі 59-ї окремої штурмової бригади. На початку 2023 року під Первомайськом дістав важке поранення: повністю втратив зір і зазнав серйозних травм. Олександр пройшов тривале лікування. А згодом, завдяки програмі підтримки військових та ветеранів "МХП Поруч" він повернувся до активного життя, опановує нову професію та демонструє, що відновлення можливе навіть після найважчих травм, передає УНН.

Деталі

Так, після лікування та реабілітації Олександр повернувся до роботи в МХП. Для нього облаштували спеціально адаптоване робоче місце у відділі супроводу Переробного комплексу Вінницької птахофабрики та навчили користуватися технікою для незрячих. Сьогодні він працює фахівцем з обробки інформації, а паралельно опановує нову професію — навчається на масажиста у Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Усе це — в межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч".

Навчання триває впродовж трьох місяців. За цей час Олександр опанує різні техніки масажу та навчиться працювати із запитами людей різного віку й потреб.

"Тут вивчаємо класичний масаж. Спортивний масаж. Дитячий. Лицьовий. Багато видів. На всіх частинах тіла майже", - уточнює ветеран.

Історія Олександра — про те, як важливо створювати умови, у яких ветерани можуть відновлюватися, працювати й будувати цивільне життя. І про те, що зупинятися вони точно не збираються.

"Мені багато хто говорить, що Саня, ти молодець. А що робити? Сісти, скласти руки і плакати? Для чого було виживати? Для чого мене хлопці виносили з передової? То для чого це було все? Щоб на цьому все закінчити? Ні, так не буде ніколи. Ми так просто не здамось", - зауважив він.

Для ветеранів важливо не лише професійне навчання, а й спільнота – кажуть викладачі.

"Вони тут спілкуються один з одним, вони обмінюються досвідом, який в них є, вони допомагають не тільки в спілкуванні, а й один одному в комунікаціях, в побуті, навіть про те, як елементарно пройти по вулиці чи зайти в метро", - коментує доцент кафедри терапії та реабілітації Національного університету фізичного виховання і спорту України Наталія Шестопал.

Після завершення курсу учасники отримають сертифікат державного зразка, з яким зможуть працювати в спортивних закладах.

Крім того, наразі Олександр активно займається спортом, бере участь у ветеранських змаганнях, проведених в межах програми "МХП Поруч", і вже має перші призові місця. Серед них — і участь у благодійному забігу MHP Run4Victory у Вінниці, де він на власному прикладі довів, що рух — це спосіб не зупинятися.

Як відомо, для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин компанія МХП реалізує програму "МХП Поруч". Завдяки їй понад 2900 мобілізованих працівників та понад 900 ветеранів отримують комплексну підтримку. У її межах створений Центр із взаємодії з військовими та ветеранами, який за два роки опрацював понад п’ять тисяч звернень.

"Ця підтримка включає психологічні та юридичні консультації, як мобілізованого працівника, так і його родичів. А також ветеранів, які повертаються після служби. Також ми здійснюємо дуже масштабну комплексну медичну допомогу. Якщо це стосується мобілізованих працівників, ми завжди допомагаємо в будь-якому випадку. Чи це поранення, чи це захворювання. І не маємо жодних лімітів саме для допомоги мобілізованим працівникам", - коментує керівниця Центру із взаємодії з військовими та ветеранами МХП Марія Мевша.

У компанії МХП кажуть — підтримка військових і ветеранів є одним із пріоритетних напрямів.

МХП послідовно розвиває ветеранські ініціативи, реабілітаційні, освітні та грантові програми. Історія Олександра Шумлянського доводить — індивідуальний супровід і послідовна підтримка допомагають ветеранам рухатися вперед та повертатися до активного життя.

Лілія Подоляк

