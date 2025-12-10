Сила двигаться вперед: как "МХП Поруч" помогает ветерану ВСУ восстанавливаться после потери зрения

Александр Шумлянский – ветеран Вооруженных сил Украины родом из Винницкой области. До полномасштабного вторжения работал водителем погрузчика на Винницкой птицефабрике. Но с первых дней большой войны встал на защиту страны в составе 59-й отдельной штурмовой бригады. В начале 2023 года под Первомайском получил тяжелое ранение: полностью потерял зрение и получил серьезные травмы. Александр прошел длительное лечение. А впоследствии, благодаря программе поддержки военных и ветеранов "МХП Поруч" он вернулся к активной жизни, осваивает новую профессию и демонстрирует, что восстановление возможно даже после самых тяжелых травм, передает УНН.

Детали

Так, после лечения и реабилитации Александр вернулся к работе в МХП. Для него обустроили специально адаптированное рабочее место в отделе сопровождения Перерабатывающего комплекса Винницкой птицефабрики и научили пользоваться техникой для незрячих. Сегодня он работает специалистом по обработке информации, а параллельно осваивает новую профессию — учится на массажиста в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины. Все это — в рамках программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч".

Обучение длится три месяца. За это время Александр освоит различные техники массажа и научится работать с запросами людей разного возраста и потребностей.

"Здесь изучаем классический массаж. Спортивный массаж. Детский. Лицевой. Много видов. На всех частях тела почти", - уточняет ветеран.

История Александра — о том, как важно создавать условия, в которых ветераны могут восстанавливаться, работать и строить гражданскую жизнь. И о том, что останавливаться они точно не собираются.

"Мне многие говорят, что Саня, ты молодец. А что делать? Сесть, сложить руки и плакать? Для чего было выживать? Для чего меня ребята выносили с передовой? Так для чего это было все? Чтобы на этом все закончить? Нет, так не будет никогда. Мы так просто не сдадимся", - отметил он.

Для ветеранов важно не только профессиональное обучение, но и сообщество – говорят преподаватели.

"Они здесь общаются друг с другом, они обмениваются опытом, который у них есть, они помогают не только в общении, но и друг другу в коммуникациях, в быту, даже о том, как элементарно пройти по улице или зайти в метро", - комментирует доцент кафедры терапии и реабилитации Национального университета физического воспитания и спорта Украины Наталья Шестопал.

После завершения курса участники получат сертификат государственного образца, с которым смогут работать в спортивных учреждениях.

Кроме того, сейчас Александр активно занимается спортом, участвует в ветеранских соревнованиях, проведенных в рамках программы "МХП Поруч", и уже имеет первые призовые места. Среди них — и участие в благотворительном забеге MHP Run4Victory в Виннице, где он на собственном примере доказал, что движение — это способ не останавливаться.

Как известно, для поддержки военных, ветеранов и их семей компания МХП реализует программу "МХП Поруч". Благодаря ей более 2900 мобилизованных сотрудников и более 900 ветеранов получают комплексную поддержку. В ее рамках создан Центр по взаимодействию с военными и ветеранами, который за два года обработал более пяти тысяч обращений.

"Эта поддержка включает психологические и юридические консультации, как мобилизованного сотрудника, так и его родственников. А также ветеранов, которые возвращаются после службы. Также мы осуществляем очень масштабную комплексную медицинскую помощь. Если это касается мобилизованных сотрудников, мы всегда помогаем в любом случае. Будь то ранение, будь то заболевание. И не имеем никаких лимитов именно для помощи мобилизованным сотрудникам", - комментирует руководитель Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП Мария Мевша.

В компании МХП говорят — поддержка военных и ветеранов является одним из приоритетных направлений.

МХП последовательно развивает ветеранские инициативы, реабилитационные, образовательные и грантовые программы. История Александра Шумлянского доказывает — индивидуальное сопровождение и последовательная поддержка помогают ветеранам двигаться вперед и возвращаться к активной жизни.