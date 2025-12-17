В Киевской области открыли Пространство заботы о ветеранах и ветеранках

В Белой Церкви открылось Пространство заботы о ветеранах и ветеранках - место поддержки для тех, кто проходит лечение и восстановление после службы. Об этом информирует Министерство по делам ветеранов Украины, передает УНН.

Детали

Пространство создано как точка комплексной помощи непосредственно в медицинском учреждении. Здесь ветераны и ветеранки могут получить индивидуальное сопровождение по медицинским, психологическим, социальным, административным и правовым вопросам, а также помощь в выстраивании дальнейшего маршрута возвращения к гражданской жизни.

На базе больницы с ветеранами и ветеранками работает мультидисциплинарная команда специалистов - врачи, реабилитологи, психологи, психиатры и протезисты. Обеспечена работа специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, который оказывает первичное консультирование, помогает сориентироваться в государственных программах и координирует получение необходимых услуг - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что отдельным направлением является поддержка ментального здоровья. С ноября 2025 года в больнице функционирует Центр ментального здоровья, оказывающий психосоциальную помощь первичного и вторичного уровней ветеранам и ветеранкам, военнослужащим и внутренне перемещенным лицам. Также в учреждении оборудован кабинет первичного протезирования для гражданских и военных.

Напомним

В Киеве на ВДНХ открыли Терапевтический сад, предназначенный для поддержки восстановления ветеранов и всех, кто в этом нуждается. Сад, доступный постоянно, является пилотным проектом в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства.

