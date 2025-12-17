В Киевской области открыли Пространство заботы о ветеранах и ветеранках

$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 декабря, 17:02 • 9682 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 17382 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 17302 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 20828 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 20421 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 23695 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 25039 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24295 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29101 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24388 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 19607 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 33402 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 37214 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 77287 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 71997 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 45211 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 62385 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 62238 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 65829 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 100575 просмотра
В Киевской области открыли Пространство заботы о ветеранах и ветеранках

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В Белой Церкви заработало Пространство заботы для ветеранов, которое оказывает медицинскую, психологическую, социальную и правовую поддержку. Проект реализован Минветеранов и Минздравом при поддержке МОМ и ЕС, как часть национальной сети.

В Киевской области открыли Пространство заботы о ветеранах и ветеранках

В Белой Церкви открылось Пространство заботы о ветеранах и ветеранках - место поддержки для тех, кто проходит лечение и восстановление после службы. Об этом информирует Министерство по делам ветеранов Украины, передает УНН.

Детали

Пространство создано как точка комплексной помощи непосредственно в медицинском учреждении. Здесь ветераны и ветеранки могут получить индивидуальное сопровождение по медицинским, психологическим, социальным, административным и правовым вопросам, а также помощь в выстраивании дальнейшего маршрута возвращения к гражданской жизни.

На базе больницы с ветеранами и ветеранками работает мультидисциплинарная команда специалистов - врачи, реабилитологи, психологи, психиатры и протезисты. Обеспечена работа специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, который оказывает первичное консультирование, помогает сориентироваться в государственных программах и координирует получение необходимых услуг

- сообщили в ведомстве.

Отмечается, что отдельным направлением является поддержка ментального здоровья. С ноября 2025 года в больнице функционирует Центр ментального здоровья, оказывающий психосоциальную помощь первичного и вторичного уровней ветеранам и ветеранкам, военнослужащим и внутренне перемещенным лицам. Также в учреждении оборудован кабинет первичного протезирования для гражданских и военных.

Напомним

В Киеве на ВДНХ открыли Терапевтический сад, предназначенный для поддержки восстановления ветеранов и всех, кто в этом нуждается. Сад, доступный постоянно, является пилотным проектом в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства.

Сила двигаться вперед: как "МХП Поруч" помогает ветерану ВСУ восстанавливаться после потери зрения10.12.25, 09:00

Вита Зеленецкая

Здоровье
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Наталья Калмыкова
Международная организация по миграции
Европейский Союз
Украина
Белая Церковь