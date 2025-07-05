Міннац'єдності та Міжнародна організація з міграції підписали меморандум: що він передбачає

Міністерство національної єдності України та Міжнародна організація з міграції (МОМ) підписали меморандум про співробітництво. Серед іншого документ передбачає розробку концепції для підтримки добровільного повернення та реінтеграції українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення росії. Про це інформує пресслужба Міннац'єдності, передає УНН.

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У відомстві повідомили, що меморандум, де зафіксовано напрями подальшої співпраці, затвердили очільник відомства Олексій Чернишов та керівник МОМ Девід Вомбл.

Зокрема, йдеться про:

• розробку концепції для підтримки добровільного повернення та реінтеграції українців шляхом доступу до достовірної інформації та релевантних сервісів;

• довгострокові рішення для репатріантів, переміщених осіб і громад, які їх приймають, зокрема у сферах житла, працевлаштування, освіти й охорони здоров’я;

• розробку комунікаційних продуктів та інформаційних матеріалів для українців за кордоном і зокрема для тих, хто розглядає можливість повернення.

Окремо під час нашої розмови з делегацією Міжнародної організації з міграції на чолі з паном Девідом Вомблом обговорили можливість співпраці вже існуючих Центрів підтримки МОМ і Центрів єдності - повідомив Олексій Чернишов.

Зазначається, що МОМ є провідною міжурядовою організацією, яка працює в Україні з 1996 року і є частиною системи ООН.

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