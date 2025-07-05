Миннацъединства и Международная организация по миграции подписали меморандум: что он предусматривает
Киев • УНН
Министерство национального единства Украины и Международная организация по миграции подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает разработку концепции поддержки добровольного возвращения и реинтеграции украинцев, выехавших из-за полномасштабного вторжения.
Министерство национальной единства Украины и Международная организация по миграции (МОМ) подписали меморандум о сотрудничестве. Среди прочего документ предусматривает разработку концепции для поддержки добровольного возвращения и реинтеграции украинцев, выехавших из Украины из-за полномасштабного вторжения России. Об этом информирует пресс-служба Миннацъединства, передает УНН.
Детали
В ведомстве сообщили, что меморандум, где зафиксированы направления дальнейшего сотрудничества, утвердили глава ведомства Алексей Чернышов и руководитель МОМ Дэвид Уомбл.
В частности, речь идет о:
• разработке концепции для поддержки добровольного возвращения и реинтеграции украинцев путем доступа к достоверной информации и релевантным сервисам;
• долгосрочных решениях для репатриантов, перемещенных лиц и принимающих их общин, в частности в сферах жилья, трудоустройства, образования и здравоохранения;
• разработке коммуникационных продуктов и информационных материалов для украинцев за рубежом и, в частности, для тех, кто рассматривает возможность возвращения.
Отдельно во время нашего разговора с делегацией Международной организации по миграции во главе с господином Дэвидом Уомблом обсудили возможность сотрудничества уже существующих Центров поддержки МОМ и Центров единства
Отмечается, что МОМ является ведущей межправительственной организацией, которая работает в Украине с 1996 года и является частью системы ООН.
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