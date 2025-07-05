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Миннацъединства и Международная организация по миграции подписали меморандум: что он предусматривает

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Министерство национального единства Украины и Международная организация по миграции подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает разработку концепции поддержки добровольного возвращения и реинтеграции украинцев, выехавших из-за полномасштабного вторжения.

Миннацъединства и Международная организация по миграции подписали меморандум: что он предусматривает

Министерство национальной единства Украины и Международная организация по миграции (МОМ) подписали меморандум о сотрудничестве. Среди прочего документ предусматривает разработку концепции для поддержки добровольного возвращения и реинтеграции украинцев, выехавших из Украины из-за полномасштабного вторжения России. Об этом информирует пресс-служба Миннацъединства, передает УНН.

Детали

В ведомстве сообщили, что меморандум, где зафиксированы направления дальнейшего сотрудничества, утвердили глава ведомства Алексей Чернышов и руководитель МОМ Дэвид Уомбл.

В частности, речь идет о:

• разработке концепции для поддержки добровольного возвращения и реинтеграции украинцев путем доступа к достоверной информации и релевантным сервисам;

• долгосрочных решениях для репатриантов, перемещенных лиц и принимающих их общин, в частности в сферах жилья, трудоустройства, образования и здравоохранения;

• разработке коммуникационных продуктов и информационных материалов для украинцев за рубежом и, в частности, для тех, кто рассматривает возможность возвращения.

Отдельно во время нашего разговора с делегацией Международной организации по миграции во главе с господином Дэвидом Уомблом обсудили возможность сотрудничества уже существующих Центров поддержки МОМ и Центров единства

- сообщил Алексей Чернышов.

Отмечается, что МОМ является ведущей межправительственной организацией, которая работает в Украине с 1996 года и является частью системы ООН.

ВАКС рассмотрит апелляции по мере пресечения вице-премьеру Чернышову: озвучена дата03.07.25, 15:23 • 1240 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Обществополитика
Алексей Чернышов
Международная организация по миграции
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий
Организация Объединенных Наций
Украина
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