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ВАКС рассмотрит апелляции по мере пресечения вице-премьеру Чернышову: озвучена дата

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Апелляционная палата ВАКС 7 августа рассмотрит жалобы на решение о мере пресечения вице-премьер-министру Алексею Чернышову. За него внесено 120 млн грн залога по делу о злоупотреблениях и взяточничестве.

ВАКС рассмотрит апелляции по мере пресечения вице-премьеру Чернышову: озвучена дата

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) рассмотрит апелляционные жалобы на решение об избрании меры пресечения вице-премьер-министру – министру национальной единства Украины Алексею Чернышову 7 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АП ВАКС.

Детали

Коллегией судей Апелляционной палаты ВАКС было назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб стороны защиты и обвинения на определение следственного судьи ВАКС от 27.06.2025 об избрании меры пресечения вице-премьер-министру – министру национальной единства Украины

- говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС в телеграм-канале.

Напомним

За вице-премьер-министра Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога по делу о злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

Также УНН сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура изучает информацию из открытых источников относительно компаний, которые внесли залог в 120 млн гривен за вице-премьер-министра Алексея Чернышова.

Кроме того, стало известно, что Чернышов задекларировал 2,19 млн грн расходов на адвокатские услуги 22 июня 2025 года. Это произошло после объявления ему подозрения в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаКриминал и ЧП
Алексей Чернышов
Украина
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