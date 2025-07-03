ВАКС рассмотрит апелляции по мере пресечения вице-премьеру Чернышову: озвучена дата

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) рассмотрит апелляционные жалобы на решение об избрании меры пресечения вице-премьер-министру – министру национальной единства Украины Алексею Чернышову 7 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АП ВАКС.

Детали

Коллегией судей Апелляционной палаты ВАКС было назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб стороны защиты и обвинения на определение следственного судьи ВАКС от 27.06.2025 об избрании меры пресечения вице-премьер-министру – министру национальной единства Украины - говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС в телеграм-канале.

Напомним

За вице-премьер-министра Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога по делу о злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

Также УНН сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура изучает информацию из открытых источников относительно компаний, которые внесли залог в 120 млн гривен за вице-премьер-министра Алексея Чернышова.

Кроме того, стало известно, что Чернышов задекларировал 2,19 млн грн расходов на адвокатские услуги 22 июня 2025 года. Это произошло после объявления ему подозрения в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.