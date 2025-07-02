Корупція в Мінрегіоні: за Чернишова внесли 120 млн грн застави
Київ • УНН
За віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави у справі про зловживання службовим становищем та одержання хабаря. ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави, але не відсторонив від посади.
За віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави, призначеній судом у межах справи про зловживання службовим становищем та одержання хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у ВАКС Олеся Чемерис.
Внесли у повному обсязі (заставу за віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності - ред.)
Доповнення
Раніше САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн гривень. Після засідання суду Чернишов заявив, що має намір сплатити заставу, попри проблеми з рахунками.
Водночас ВАКС постановив не відстороняти Олексія Чернишова від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності.