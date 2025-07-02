Корупція в Мінрегіоні: за Чернишова внесли 120 млн грн застави

$41.820.04
49.410.42
ukenru
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
14:12 • 1303 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
13:11 • 4935 перегляди
Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
12:33 • 12977 перегляди
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
Ексклюзив
11:52 • 31892 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
11:29 • 22388 перегляди
Бойова авіація на межі можливостей: що думають експерти про використання Мі-8 на війні в Україні
09:18 • 29107 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
Ексклюзив
08:30 • 42164 перегляди
"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні
2 липня, 08:15 • 72582 перегляди
Чи є реальна загроза Дніпру: Буданов озвучив відповідь
2 липня, 07:10 • 40033 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Ексклюзив
2 липня, 06:39 • 45908 перегляди
Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
7.3м/с
34%
749мм
Популярнi новини
Харків уночі зазнав удару рф дроном: показали наслідки2 липня, 05:59 • 19748 перегляди
Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який вдарив співачку Тоню Матвієнко2 липня, 07:17 • 16228 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 51612 перегляди
Келлог відкинув закиди про "обіцянку" лукашенку щодо ударів по рф10:07 • 10878 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок13:18 • 9712 перегляди
Публікації
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
14:12 • 1303 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема13:43 • 4156 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок13:18 • 10503 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
11:52 • 31892 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
2 липня, 06:24 • 89600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Чернишов Олексій Михайлович
Вірастюк Василь Ярославович
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Білий дім
Індія
Реклама
УНН Lite
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон12:56 • 4104 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 52180 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 40376 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом1 липня, 11:17 • 103332 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті1 липня, 10:47 • 104026 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Мі-8
Мі-24
Тайм (журнал)

Корупція в Мінрегіоні: за Чернишова внесли 120 млн грн застави

Київ • УНН

 • 379 перегляди

За віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави у справі про зловживання службовим становищем та одержання хабаря. ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави, але не відсторонив від посади.

Корупція в Мінрегіоні: за Чернишова внесли 120 млн грн застави

За віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави, призначеній судом у межах справи про зловживання службовим становищем та одержання хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у ВАКС Олеся Чемерис.

Внесли у повному обсязі (заставу за віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності - ред.)

- повідомила Чемерис.

Доповнення

Раніше САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн гривень. Після засідання суду Чернишов заявив, що має намір сплатити заставу, попри проблеми з рахунками.

Водночас ВАКС постановив не відстороняти Олексія Чернишова від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Чернишов Олексій Михайлович
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9