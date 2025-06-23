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Корупція у Мінрегіоні: стали відомі деталі вручення підозри Чернишову

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов отримав підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря. Справа стосується схеми отримання земельної ділянки в Києві для будівництва житлового комплексу, що спричинило збитки державі на понад 1 млрд грн.

Корупція у Мінрегіоні: стали відомі деталі вручення підозри Чернишову

Віцепремʼєр-міністру-міністру національної єдності України Олексію Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

23 червня 2025 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб чинному Віце-прем’єр-міністру України, який раніше обіймав посаду Міністра розвитку громад та територій України. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України 

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу.

До реалізації схеми залучили очільника одного з Міністерств (майбутнього Віце-прем’єр-міністра України), його радника, тодішнього державного секретаря Міністерства та директорку державного підприємства. Міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори 

- заявляє САП.

У САП зазначають, що згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

За реалізацію оборудки забудовник та його довірена особа надали службовим особам Міністерства та визначеним ними особам знижку на квартири у вже побудованих житлових комплексах м. Києва. З нею вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості близько 30 тис. грн. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди – 16,8 млн грн 

- йдеться в повідомленні.

Раніше про підозру повідомили 5 особам, серед яких:

⦁ колишній державний секретар Мінрегіону;

⦁ колишній радник міністра;

⦁ колишня директорка держпідприємства;

⦁ забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

На сьогодні до зазначених підозрюваних застосовано запобіжні заходи: до трьох осіб – у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 20 млн грн до 100 млн грн, ще двох – у вигляді застави.

Контекст

Віцепремʼєр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов після візиту до Національного антикорупційного бюро заявив, що отримав підозру.

Скандал з виїздом за кордон Чернишова

ЗМІ повідомляють, що НАБУ та САП на минулому тижні затримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що відрядження для Чернишова підписане до кінця цього тижня.

22 червня Чернишов повідомив, що повернувся до України.

Доповнення

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

Корупція в Мінрегіоні: ВАКС арештував скандального забудовника Копистиру20.06.25, 13:21 • 4844 перегляди

ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Чернишов Олексій Михайлович
Національне антикорупційне бюро України
Нафтогаз України
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
Київ
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