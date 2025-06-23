Коррупция в Минрегионе: стали известны детали вручения подозрения Чернышову

Вице-премьер-министру-министру национального единства Украины Алексею Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

23 июня 2025 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц действующему Вице-премьер-министру Украины, ранее занимавшему должность министра развития громад и территорий Украины. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины - говорится в сообщении.

По данным следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

К реализации схемы привлекли руководителя одного из Министерств (будущего Вице-премьер-министра Украины), его советника, тогдашнего государственного секретаря Министерства и директора государственного предприятия. Министр создал условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, государственный секретарь предоставил разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконным способом заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры - заявляет САП.

В САП отмечают, что согласно им застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

За реализацию сделки застройщик и его доверенное лицо предоставили должностным лицам Министерства и определенным ими лицам скидку на квартиры в уже построенных жилых комплексах г. Киева. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости около 30 тыс. грн. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды – 16,8 млн грн - говорится в сообщении.

Ранее о подозрении сообщили 5 лицам, среди которых:

⦁ бывший государственный секретарь Минрегиона;

⦁ бывший советник министра;

⦁ бывшая директор госпредприятия;

⦁ застройщик и его доверенное лицо (организаторы схемы).

На сегодня к указанным подозреваемым применены меры пресечения: к трем лицам – в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, еще двоим – в виде залога.

Контекст

Вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов после визита в Национальное антикоррупционное бюро заявил, что получил подозрение.

Скандал с выездом за границу Чернышова

СМИ сообщают, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что командировка для Чернышова подписана до конца этой недели.

22 июня Чернышов сообщил, что вернулся в Украину.

Дополнение

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн ущерба.

Коррупция в Минрегионе: ВАКС арестовал скандального застройщика Копыстиру

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.