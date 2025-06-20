Коррупция в Минрегионе: ВАКС арестовал скандального застройщика Копыстиру
Киев • УНН
ВАКС арестовал киевского застройщика Сергея Копыстиру, подозреваемого в организации преступной схемы, с возможностью внесения залога 100 млн грн.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн киевского застройщика Сергея Копыстыру, которого подозревают в организации преступной схемы в строительной сфере. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
20 июня 2025 года следственный судья ВАКС частично поддержал позицию прокурора САП и применил к застройщику, которого следствие считает организатором преступной схемы, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн
В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности:
· не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
· воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
· сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
· носить электронный браслет.
Напомним
Сергей Копыстыра является фигурантом другого дела. Его подозревают в попытке дать взятку экс-вице-премьер-министру Украины Александру Кубракову.
Копыстыра является фактическим владельцем группы компаний "KSM-GROUP".
В ноябре 2023 года ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн Копыстыру. Но впоследствии его отпустили под залог в 100 миллионов гривен.
Дополнение
САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников Министерства развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн ущерба.
ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, подозреваемого в коррупционной сделке в строительной сфере.