Коррупция в Минрегионе: ВАКС арестовал скандального застройщика Копыстиру

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн киевского застройщика Сергея Копыстыру, которого подозревают в организации преступной схемы в строительной сфере. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

20 июня 2025 года следственный судья ВАКС частично поддержал позицию прокурора САП и применил к застройщику, которого следствие считает организатором преступной схемы, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн - говорится в сообщении.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности:

· не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

· воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

· сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

· носить электронный браслет.

Напомним

Сергей Копыстыра является фигурантом другого дела. Его подозревают в попытке дать взятку экс-вице-премьер-министру Украины Александру Кубракову.

Копыстыра является фактическим владельцем группы компаний "KSM-GROUP".

В ноябре 2023 года ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн Копыстыру. Но впоследствии его отпустили под залог в 100 миллионов гривен.

Дополнение

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников Министерства развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн ущерба.

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, подозреваемого в коррупционной сделке в строительной сфере.