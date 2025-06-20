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Корупція в Мінрегіоні: ВАКС арештував скандального забудовника Копистиру

Київ • УНН

 • 1482 перегляди

ВАКС заарештував київського забудовника Сергія Копистиру, підозрюваного в організації злочинної схеми, з можливістю внесення застави 100 млн грн.

Корупція в Мінрегіоні: ВАКС арештував скандального забудовника Копистиру

Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі 100 млн грн київського забудовника Сергія Копистиру, якого підозрюють в організації злочинної схеми у будівельній сфері. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

20 червня 2025 року слідчий суддя ВАКС частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до забудовника, якого слідство вважає організатором злочинної схеми, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн

- йдеться в повідомленні.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема:

· не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

· утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

· здати на зберігання до Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;

· носити електронний браслет.

Нагадаємо

Сергій Копистира є фігурантом в іншій справі. Його підозрюють у спробі дати хабар ексвіце-прем'єр-міністру України Олександру Кубракову.

Копистира є фактичним власником групи компаній "KSM-GROUP".

У листопаді 2023 року ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі 100 млн грн Копистиру. Але згодом його відпустили під застави у 100 мільйонів гривень.

Доповнення

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Кубраков Олександр Миколайович
Національне антикорупційне бюро України
Нафтогаз України
Україна
Київ
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