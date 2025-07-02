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Коррупция в Минрегионе: за Чернышова внесли 120 млн грн залога

Киев • УНН

 • 285 просмотра

За вице-премьер-министра Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога по делу о злоупотреблении служебным положением и получении взятки. ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога, но не отстранил от должности.

Коррупция в Минрегионе: за Чернышова внесли 120 млн грн залога

За вице-премьер-министра - министра национального единства Украины Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога, назначенного судом в рамках дела о злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в ВАКС Олеся Чемерис.

Внесли в полном объеме (залог за вице-премьер-министра - министра национального единства - ред.)

- сообщила Чемерис.

Дополнение

Ранее САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн гривен. После заседания суда Чернышов заявил, что намерен уплатить залог, несмотря на проблемы со счетами.

В то же время ВАКС постановил не отстранять Алексея Чернышова от должности вице-премьера и министра национального единства.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
Алексей Чернышов
Украина
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