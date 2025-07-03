ВАКС розгляне апеляції щодо запобіжного заходу віцепрем'єру Чернишову: озвучена дата
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС 7 серпня розгляне скарги на рішення про запобіжний захід віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову. За нього внесено 120 млн грн застави у справі про зловживання та хабарництво.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) розгляне апеляційні скарги на рішення про обрання запобіжного заходу віце-прем’єр-міністру – міністру національної єдності України Олексію Чернишову 7 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на АП ВАКС.
Деталі
Колегією суддів Апеляційної палати ВАКС було призначено судове засідання з розгляду апеляційних скарг сторони захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.06.2025 про обрання запобіжного заходу віце-прем’єр-міністру – міністру національної єдності України
Нагадаємо
За віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави у справі про зловживання службовим становищем та одержання хабаря.
Також УНН повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура вивчає інформацію з відкритих джерел щодо компаній, які внесли заставу у 120 млн гривень за віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова.
Крім того, стало відомо, що Чернишов задекларував 2,19 млн грн витрат на адвокатські послуги 22 червня 2025 року. Це сталось після оголошення йому підозри у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря.