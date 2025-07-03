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Внесення застави за Чернишова: САП вивчає інформацію

Київ • УНН

 • 439 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вивчає інформацію з відкритих джерел щодо компаній, які внесли заставу у 120 млн гривень за віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова. Заставу внесли дружина, приватна фірма, менеджерка групи компаній DIM та бізнесмен Максим Кріппа.

Внесення застави за Чернишова: САП вивчає інформацію

ЗМІ про заставодавців САП вивчає інформацію з відкритих джерел про компанії, які внесли заставу за віце-прем'єрміністра України - Міністра національної єдності Олексія Чернишова у розмірі 120 млн гривень.

Про це журналісту УНН повідомили в САП.

Оскільки не отримали поки інформації від ВАКС, вивчаємо з відкритих джерел

- повідомили в САП. 

Контекст "Схеми" (Радіо Свобода) дізнались, що заставу в понад 120 мільйонів гривень за віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, внесли частинами у різні дні: 

  • його дружина;
    • приватна фірма, яка була створена в квітні цього року і торгує деталями для автомобілів;
      • менеджерка групи компаній DIM, співвласниками якої є забудовник Олександр Насіковський;
        • а також, відповідно до даних у ЗМІ, бізнесмен та інвестор Максим Кріппа.

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          Доповнення

          24 червня Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

           ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень. Після засідання суду Чернишов заявив, що має намір сплатити заставу у 120 млн гривень, незважаючи на проблеми з рахунками.

          2 липня ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем’єра. 

          2 липня стало відомо, що за Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави

          САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

          ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері. 

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

          ПолітикаКримінал та НП
          Радіо Свобода
          Національне антикорупційне бюро України
          Нафтогаз України
          Україна
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