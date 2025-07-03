Віцепрем'єр Чернишов задекларував майже 2,2 млн грн витрат на адвокатів

Віце-прем'єрміністр України - Міністр національної єдності Олексій Чернишов задекларував майже 2,2 млн грн витрат на адвокатські послуги. Відповідні дані розміщені в електронній декларації урядовця, передає УНН.

Деталі

Чернишов повідомив про суттєві зміни в майновому стані 2 липня.

Дата здійснення разового видатку 22 червня 2025 року. Розмір разового видатку - 2 190 000 грн за правову допомогу (адвокатські послуги).

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Доповнення

24 червня Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень. Після засідання суду Чернишов заявив, що має намір сплатити заставу у 120 млн гривень, незважаючи на проблеми з рахунками.

2 липня ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем’єра.

2 липня стало відомо, що за Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.