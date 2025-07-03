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Вице-премьер Чернышов задекларировал почти 2,2 млн грн расходов на адвокатов

Киев • УНН

 • 239 просмотра

Вице-премьер-министр Алексей Чернышов задекларировал 2,19 млн грн расходов на адвокатские услуги 22 июня 2025 года. Это произошло после того, как ему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

Вице-премьер Чернышов задекларировал почти 2,2 млн грн расходов на адвокатов

Вице-премьер-министр Украины - Министр национальной общности Алексей Чернышов задекларировал почти 2,2 млн грн расходов на адвокатские услуги. Соответствующие данные размещены в электронной декларации чиновника, передает УНН.

Детали

Чернышов сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии 2 июля.

Дата осуществления разового расхода 22 июня 2025 года. Размер разового расхода - 2 190 000 грн за правовую помощь (адвокатские услуги).

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Дополнение

24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен. После заседания суда Чернышов заявил, что намерен оплатить залог в 120 млн гривен, несмотря на проблемы со счетами.

2 июля ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера.

2 июля стало известно, что за Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. 

 ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
Алексей Чернышов
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Нафтогаз
Украина
Tesla
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