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Внесение залога за Чернышова: САП изучает информацию

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура изучает информацию из открытых источников относительно компаний, которые внесли залог в 120 млн гривен за вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Залог внесли жена, частная фирма, менеджер группы компаний DIM и бизнесмен Максим Криппа.

Внесение залога за Чернышова: САП изучает информацию

СМИ о залогодателях САП изучает информацию из открытых источников о компаниях, которые внесли залог за вице-премьер-министра Украины - Министра национального единства Алексея Чернышова в размере 120 млн гривен.

Об этом журналисту УНН сообщили в САП.

Поскольку не получили пока информации от ВАКС, изучаем из открытых источников

- сообщили в САП. 

Контекст "Схемы" (Радио Свобода) узнали, что залог в более 120 миллионов гривен за вице-премьер-министра, министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, внесли частями в разные дни: 

  • его жена;
    • частная фирма, которая была создана в апреле этого года и торгует деталями для автомобилей;
      • менеджер группы компаний DIM, совладельцами которой является застройщик Александр Насиковский;
        • а также, согласно данным в СМИ, бизнесмен и инвестор Максим Криппа.

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          Дополнение

          24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

           ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен. После заседания суда Чернышов заявил, что намерен уплатить залог в 120 млн гривен, несмотря на проблемы со счетами.

          2 июля ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера. 

          2 июля стало известно, что за Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога

          САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

          ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере. 

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

          политикаКриминал и ЧП
          Радио Свобода
          Национальное антикоррупционное бюро Украины
          Нафтогаз
          Украина
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