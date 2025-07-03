Внесение залога за Чернышова: САП изучает информацию
Киев • УНН
Специализированная антикоррупционная прокуратура изучает информацию из открытых источников относительно компаний, которые внесли залог в 120 млн гривен за вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Залог внесли жена, частная фирма, менеджер группы компаний DIM и бизнесмен Максим Криппа.
СМИ о залогодателях САП изучает информацию из открытых источников о компаниях, которые внесли залог за вице-премьер-министра Украины - Министра национального единства Алексея Чернышова в размере 120 млн гривен.
Об этом журналисту УНН сообщили в САП.
Поскольку не получили пока информации от ВАКС, изучаем из открытых источников
Контекст "Схемы" (Радио Свобода) узнали, что залог в более 120 миллионов гривен за вице-премьер-министра, министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, внесли частями в разные дни:
- его жена;
- частная фирма, которая была создана в апреле этого года и торгует деталями для автомобилей;
- менеджер группы компаний DIM, совладельцами которой является застройщик Александр Насиковский;
- а также, согласно данным в СМИ, бизнесмен и инвестор Максим Криппа.
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24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.
ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен. После заседания суда Чернышов заявил, что намерен уплатить залог в 120 млн гривен, несмотря на проблемы со счетами.
2 июля ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера.
2 июля стало известно, что за Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.
САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.
ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.