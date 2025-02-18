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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122347 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182506 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146934 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138518 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117195 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107877 перегляди

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Після Панами Коста-Ріка також погодилася прийняти мігрантів, висланих зі США

Після Панами Коста-Ріка також погодилася прийняти мігрантів, висланих зі США

Київ • УНН

 • 20765 перегляди

Коста-Ріка погодилася на співпрацю зі США щодо репатріації 200 нелегальних мігрантів з Центральної Азії та Індії. Перша група прибуде комерційним рейсом у середу до аеропорту Сан-Хосе.

Коста-Ріка заявила, що перша група депортованих прибуде комерційним рейсом у середу до міжнародного аеропорту Хуан Сантамарія в Сан-Хосе, звідки їх перевезуть до Тимчасового центру для мігрантів.

Передає УНН із посиланням на Presidencia de la República Costa Rica та Univision.

Офіс президента президента Коста-Ріки Родріго Чавеса Роблеса оголосив вчора, що уряд Коста-Ріки погодився співпрацювати зі Сполученими Штатами у справі репатріації 200 нелегальних іммігрантів.

Уряд Коста-Ріки погодився співпрацювати зі Сполученими Штатами у справі репатріації 200 нелегальних іммігрантів до їхньої країни

- йдеться у заяві коста-риканського президентства, в якій уточнюється, що “це люди з країн Центральної Азії та Індії”.

Згідно із заявою, перша група прибуде до Коста-Ріки завтра плановим рейсом, а потім буде доставлена ​​в Центр тимчасового догляду біля кордону з Панамою.

Панама виходить з китайського проєкту "Один пояс, один шлях" 07.02.25, 06:09 • 42124 перегляди

Зазначається, що операція повністю фінансується урядом США під наглядом Міжнародної організації з міграції (МОМ).

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Раніше подібної угоди зі США досягли Панама та Гватемала. На початку лютого, під час візиту держсекретаря США Марко Рубіо, Гватемала заявила про готовність прийняти значно більше людей, депортованих зі США.

Трамп планує підписати указ про депортацію іноземців-антисемітів 29.01.25, 21:08 • 28226 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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