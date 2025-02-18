Після Панами Коста-Ріка також погодилася прийняти мігрантів, висланих зі США
Київ • УНН
Коста-Ріка погодилася на співпрацю зі США щодо репатріації 200 нелегальних мігрантів з Центральної Азії та Індії. Перша група прибуде комерційним рейсом у середу до аеропорту Сан-Хосе.
Коста-Ріка заявила, що перша група депортованих прибуде комерційним рейсом у середу до міжнародного аеропорту Хуан Сантамарія в Сан-Хосе, звідки їх перевезуть до Тимчасового центру для мігрантів.
Передає УНН із посиланням на Presidencia de la República Costa Rica та Univision.
Офіс президента президента Коста-Ріки Родріго Чавеса Роблеса оголосив вчора, що уряд Коста-Ріки погодився співпрацювати зі Сполученими Штатами у справі репатріації 200 нелегальних іммігрантів.
Уряд Коста-Ріки погодився співпрацювати зі Сполученими Штатами у справі репатріації 200 нелегальних іммігрантів до їхньої країни
Згідно із заявою, перша група прибуде до Коста-Ріки завтра плановим рейсом, а потім буде доставлена в Центр тимчасового догляду біля кордону з Панамою.
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Зазначається, що операція повністю фінансується урядом США під наглядом Міжнародної організації з міграції (МОМ).
Раніше подібної угоди зі США досягли Панама та Гватемала. На початку лютого, під час візиту держсекретаря США Марко Рубіо, Гватемала заявила про готовність прийняти значно більше людей, депортованих зі США.
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