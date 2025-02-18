Після Панами Коста-Ріка також погодилася прийняти мігрантів, висланих зі США

Коста-Ріка заявила, що перша група депортованих прибуде комерційним рейсом у середу до міжнародного аеропорту Хуан Сантамарія в Сан-Хосе, звідки їх перевезуть до Тимчасового центру для мігрантів.

Передає УНН із посиланням на Presidencia de la República Costa Rica та Univision.

Офіс президента президента Коста-Ріки Родріго Чавеса Роблеса оголосив вчора, що уряд Коста-Ріки погодився співпрацювати зі Сполученими Штатами у справі репатріації 200 нелегальних іммігрантів.

Уряд Коста-Ріки погодився співпрацювати зі Сполученими Штатами у справі репатріації 200 нелегальних іммігрантів до їхньої країни