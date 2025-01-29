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Трамп планує підписати указ про депортацію іноземців-антисемітів

Трамп планує підписати указ про депортацію іноземців-антисемітів

Київ • УНН

 • 28226 перегляди

Трамп планує підписати указ про депортацію іноземців, які виявляють антисемітизм та беруть участь у незаконних акціях. Документ зобов'яже федеральні відомства посилити боротьбу з антисемітизмом протягом 60 днів.

Президент Дональд Трамп готується підписати указ, що доручає федеральним відомствам посилити боротьбу з антисемітизмом, зокрема, розглянути можливість депортації іноземців, які порушили закон під час антиізраїльських протестів. Пише УНН з посиланням на New York Post.

Деталі

Документ передбачає, що протягом 60 днів керівники державних органів мають надати Білий дім рекомендації щодо заходів протидії антисемітизму. Зокрема, Міністерство юстиції займеться розслідуванням випадків антисемітських проявів, таких як вандалізм та залякування, особливо у студентських містечках.

Окрему увагу в указі приділено можливості депортації іноземців-резидентів, зокрема студентів, які брали участь у незаконних акціях після терористичних атак 7 жовтня 2023 року. У звіті Палати представників США, опублікованому минулого місяця, зазначається, що ряд університетів, які отримують федеральне фінансування, не запровадили належних заходів протидії антисемітизму. Наприклад, Колумбійський університет фігурує у звіті через випадки антиєврейських висловлювань на кампусі.

Раніше Трамп, як кандидат у президенти, вже виступав за депортацію прохамасівських студентів, які перебувають у США за візами. Минулого тижня він підписав ще один указ, що містить положення про недопущення іноземців, які підтримують терористичні угруповання.

Федеральні суди США визнають, що негромадяни мають менше прав на свободу слова, ніж громадяни. Це підтверджує рішення Верховного суду у справі Кляйндінст проти Манделя (1972), яке дозволило відмову у візі бельгійському марксисту. Раніше судові органи також підтверджували можливість депортації негромадян за підтримку анархістських та комуністичних ідей.

Нагадаємо

Президенти країн Латинської Америки зберуться 30 січня на екстрений саміт, спричинений політикою масових депортацій президента США Дональда Трампа.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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