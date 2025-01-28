Лідери країн Латинської Америки проведуть екстрений саміт через депортаційну політику Трампа
Київ • УНН
Президенти країн Латинської Америки проведуть екстрений саміт 30 січня через масові депортації мігрантів США. Зустріч скликала президентка Гондурасу на прохання лідера Колумбії для обговорення міграції та регіональної єдності.
Президенти країн Латинської Америки зберуться 30 січня на екстрений саміт, спричинений політикою масових депортацій президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
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Зазначається, що саміт скликала президентка Гондурасу Ксіомара Кастро, яка очолює Співтовариство латиноамериканських і карибських держав, на прохання лідера Колумбії Густаво Петро. Вона написала в соцмережі Х, що на зустрічі обговорять міграцію, регіональну єдність та екологію.
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Старший науковий співробітник аналітичного центру Міжамериканського діалогу Майкл Шиффер вважає, що латиноамериканські держави "намагатимуться знайти баланс" у відносинах з Трампом.
Водночас анонімні регіональні дипломати повідомили виданню, що хотіли б координувати позиції непомітно, перш ніж озвучити офіційну позицію.
Петро дав урок про те, як не мати справу з Трампом. Він пішов у бій у соціальних мережах, не маючи можливості підтримати свою боротьбу,
Нагадаємо
У неділю, 26 січня, Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження заходів проти Колумбії, включаючи тарифи, санкції та заборони на в'їзд, після того, як південноамериканська країна не прийняла два американські військові літаки з мігрантами, яких депортували в рамках імміграційної кампанії Трампа.
Згодом Білий дім повідомив про досягнення угоди з Колумбією щодо прийому всіх нелегальних мігрантів, депортованих зі США. В обмін США відкладуть запровадження 25% мита на колумбійські товари.