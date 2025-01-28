Лідери країн Латинської Америки проведуть екстрений саміт через депортаційну політику Трампа

Президенти країн Латинської Америки зберуться 30 січня на екстрений саміт, спричинений політикою масових депортацій президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Зазначається, що саміт скликала президентка Гондурасу Ксіомара Кастро, яка очолює Співтовариство латиноамериканських і карибських держав, на прохання лідера Колумбії Густаво Петро. Вона написала в соцмережі Х, що на зустрічі обговорять міграцію, регіональну єдність та екологію.

У латиноамериканських посольств у Вашингтоні багато тривоги. Здається, ми повернулися до 1897 року та епохи президента Мак-Кінлі, який вторгся на Кубу та Філіппіни