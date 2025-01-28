Лидеры стран Латинской Америки проведут экстренный саммит из-за депортационной политики Трампа
Киев • УНН
Президенты стран Латинской Америки проведут экстренный саммит 30 января из-за массовых депортаций мигрантов США. Встречу созвала президент Гондураса по просьбе лидера Колумбии для обсуждения миграции и регионального единства.
Президенты стран Латинской Америки соберутся 30 января на экстренный саммит, вызванный политикой массовых депортаций президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что саммит созвала президент Гондураса Ксиомара Кастро, которая возглавляет Сообщество латиноамериканских и карибских государств, по просьбе лидера Колумбии Густаво Петро. Она написала в соцсети Х, что на встрече обсудят миграцию, региональное единство и экологию.
У латиноамериканских посольств в Вашингтоне много тревоги. Кажется, мы вернулись к 1897 году и эпохе президента Мак-Кинли, который вторгся на Кубу и Филиппины
Старший научный сотрудник аналитического центра Межамериканского диалога Майкл Шиффер считает, что латиноамериканские государства "будут пытаться найти баланс" в отношениях с Трампом.
В то же время анонимные региональные дипломаты сообщили изданию, что хотели бы координировать позиции незаметно, прежде чем озвучить официальную позицию.
Петр дал урок о том, как не иметь дело с Трампом. Он пошел в бой в социальных сетях, не имея возможности поддержать свою борьбу,
Напомним
В воскресенье, 26 января, Президент США Дональд Трамп заявил о введении мер против Колумбии, включая тарифы, санкции и запреты на въезд, после того, как южноамериканская страна не приняла два американских военных самолета с мигрантами, которых депортировали в рамках иммиграционной кампании Трампа.
Впоследствии Белый дом сообщил о достижении соглашения с Колумбией по приему всех нелегальных мигрантов, депортированных из США. В обмен США отложат введение 25% пошлины на колумбийские товары.