Колумбія погодилася приймати депортованих мігрантів зі США - Білий дім

У Білому домі заявили, що Колумбія погодилася на "необмежений прийом" іммігрантів, які нелегально в'їхали до США з Колумбії, і що президент Дональд Трамп не буде стягувати з країни 25% мита, "якщо Колумбія не виконає цю угоду". Про це інформує CBS News із посиланням на заяву речниці Білого дому Каролайн Лівітт, передає УНН.

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Зазначається, що пізно ввечері в неділю, 26 січня, прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт заявила: "Уряд Колумбії погодився на всі умови президента Трампа, включаючи необмежений прийом усіх нелегальних іммігрантів із Колумбії, які повертаються зі Сполучених Штатів, у тому числі на американських військових літаках, без обмежень чи затримок. На підставі цієї угоди повністю розроблені тарифи та санкції IEEPA будуть відкладені та не будуть підписані, якщо тільки Колумбія не виконає цієї угоди".

Візові санкції, запроваджені Державним департаментом, та посилені перевірки з боку митної та прикордонної служби залишатимуться чинними доти, доки перший літак із депортованими колумбійцями не буде успішно повернуто - зазначила Каролайн Лівітт.

За інформацією CBS News, Міністерство закордонних справ Колумбії у своїй заяві повідомило, що країна "подолала глухий кут" у відносинах із США, і повідомило, що міністр закордонних справ і посол країни вирушать до Вашингтона, округу Колумбія, "найближчим часом", щоб продовжити обговорення угоди.

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У заяві не повідомляється, чи відбулася розмова між Трампом і президентом Колумбії Густаво Петре після того, як вони обмінялися погрозами в неділю.

Нагадаємо

У неділю, 26 січня, Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження заходів проти Колумбії, включаючи тарифи, санкції та заборони на в'їзд, після того, як південноамериканська країна не прийняла два американські військові літаки з мігрантами, яких депортували в рамках імміграційної кампанії Трампа.

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