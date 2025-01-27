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США призупинили обробку віз у Колумбії

США призупинили обробку віз у Колумбії

Київ • УНН

 • 29569 перегляди

Посольство США в Колумбії призупинило обробку віз після відмови країни прийняти депортаційні рейси. США запровадили візові санкції проти колумбійських чиновників до виконання зобов'язань.

Візовий відділ посольства США в Колумбії закрився і призупинив обробку віз. Це сталося після того, як колумбійський президент Густаво Петро відмовився прийняти два рейси з мігрантами зі Штатів. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення держсекретаря США Марко Рубіо в соцмережі Х і CNN.

Деталі

Зазначається, що призупинення поширюється на імміграційні та не імміграційні види, кількість яких зазвичай обчислюється тисячами на день.

Держсекретар США Марко Рубіо також санкціонував "санкції на поїздки щодо осіб і з сімей, які були відповідальні за втручання в операції з репатріації в США". Цей крок відповідає заходам у відповідь, якими раніше в неділю погрожував президент Трамп

- повідомляє CNN.

"Запровадження обмежень на видачу віз особам із країн-союзників є надзвичайним кроком, оскільки зазвичай це стосується супротивників або осіб, які порушили права людини чи демократичний процес. Колумбія ж є великим союзником Сполучених Штатів", - зазначили в CNN.

Видання додало, що наразі незрозуміло, щодо скількох колумбійських чиновників США запровадили візові обмеження.

Заходи триватимуть доти, доки Колумбія не виконає своїх зобов'язань щодо повернення власних громадян, ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

У неділю, 26 січня, президент Колумбії Густаво Петро заблокував посадку двох американських військових літаків у країні, в яких перебували депортовані мігранти зі США. У відповідь на це Трамп запровадив низку обмежень і санкцій проти країни.

Колумбія підвищує мита на імпорт із США на 25% через конфлікт з Трампом27.01.25, 02:55 • 29943 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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