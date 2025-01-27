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США приостановили обработку виз в Колумбии

США приостановили обработку виз в Колумбии

Киев  •  УНН

 • 4752 просмотра

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Посольство США в Колумбии приостановило обработку виз после отказа страны принять депортационные рейсы. США ввели визовые санкции против колумбийских чиновников до выполнения обязательств.

Визовый отдел посольства США в Колумбии закрылся и приостановил обработку виз. Это произошло после того, как колумбийский президент Густаво Петро отказался принять два рейса с мигрантами из Штатов. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение госсекретаря США Марко Рубио в соцсети Х и CNN.

Детали

Отмечается, что приостановление распространяется на иммиграционные и не иммиграционные виды, количество которых обычно исчисляется тысячами в день.

Госсекретарь США Марко Рубио также санкционировал "санкции на поездки в отношении лиц и из семей, которые были ответственны за вмешательство в операции по репатриации в США". Этот шаг соответствует ответным мерам, которыми ранее в воскресенье угрожал президент Трамп

- сообщает CNN.

"Введение ограничений на выдачу виз лицам из стран-союзников является чрезвычайным шагом, поскольку обычно это касается противников или лиц, нарушивших права человека или демократический процесс. Колумбия же является крупным союзником Соединенных Штатов", - отметили в CNN.

Издание добавило, что пока непонятно, в отношении скольких колумбийских чиновников США ввели визовые ограничения.

Меры будут продолжаться до тех пор, пока Колумбия не выполнит своих обязательств по возвращению собственных граждан, говорится в сообщении.

Напомним

В воскресенье, 26 января, президент Колумбии Густаво Петро заблокировал посадку двух американских военных самолетов в стране, в которых находились депортированные мигранты из США. В ответ на это Трамп ввел ряд ограничений и санкций против страны.

Колумбия повышает пошлины на импорт из США на 25% из-за конфликта с Трампом27.01.25, 02:55 • 8779 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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