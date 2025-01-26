Колумбія не прийняла депортаційні рейси з США, Трамп запровадив жорсткі заходи у відповідь

ukenru
09:48 • 59072 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 113177 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 111986 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 131758 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 162918 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214660 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 173129 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151127 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125024 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109808 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 133498 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 131340 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 132894 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 127104 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 109894 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 182585 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 181108 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 313031 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 340511 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 275161 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 36946 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 69041 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 69318 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 131340 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 102045 перегляди
Актуальне
Колумбія не прийняла депортаційні рейси з США, Трамп запровадив жорсткі заходи у відповідь

Колумбія не прийняла депортаційні рейси з США, Трамп запровадив жорсткі заходи у відповідь

Київ • УНН

 • 101095 перегляди

Колумбія відмовилася приймати два військові літаки США з депортованими мігрантами. У відповідь Трамп анонсував 50% тарифи, візові обмеження та фінансові санкції проти країни.

Колумбія відмовилася прийняти два депортаційні рейси з мігрантами зі Сполучених Штатів, у відповідь президент США доручив вжити заходів у відповідь. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у неділю, 26 січня, Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження заходів проти Колумбії, включаючи тарифи, санкції та заборони на в'їзд, після того, як південноамериканська країна не прийняла два американські військові літаки з мігрантами, яких депортували в рамках імміграційної кампанії Трампа.

За інформацією Reuters, Дональд Трамп зазначив, що дії президента Колумбії Густаво Петро поставили під загрозу національну безпеку США, і доручив своїй адміністрації вжити заходів у відповідь.

Вони включають введення 25% тарифів на всі товари, що надходять до США, які через тиждень зростуть до 50%; заборону на в'їзд і анулювання віз колумбійським урядовцям та їхнім союзникам; повне введення надзвичайних казначейських, банківських і фінансових санкцій, а також посилення прикордонних перевірок громадян Колумбії.

Ці заходи – лише початок. Ми не дозволимо колумбійському уряду порушувати свої юридичні зобов'язання щодо прийняття і повернення злочинців, яких вони змусили прибути до Сполучених Штатів!

- написав Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Відмова Колумбії прийняти літаки – це вже другий випадок, коли латиноамериканська країна відмовляється приймати американські військові депортаційні рейси. Минулого тижня Мексика також відмовила американському військовому літаку в дозволі на посадку з мігрантами.

Як повідомляє Reuters, Президент Колумбії Густаво Петро засудив практику депортацій, заявивши, що до мігрантів ставляться як до злочинців. У своєму дописі на соціальній платформі X Петро заявив, що Колумбія вітатиме депортованих мігрантів на батьківщині цивільними літаками, зазначивши, що до них слід ставитися з гідністю і повагою.

Крім того, Міністерство закордонних справ Бразилії пізно ввечері в суботу засудило "принизливе поводження" з бразильцями після того, як мігрантів закували в наручники на комерційному депортаційному рейсі. Після прибуття деякі пасажири також повідомили про погане поводження під час польоту.

Нагадаємо

Дональд Трамп закликає Йорданію та Єгипет прийняти палестинців із сектору Гази, де загинуло понад 47 000 осіб. Він обговорив це питання з королем Йорданії та планує переговори з президентом Єгипту.

Чиновники Трампа призупиняють програми прийому іммігрантів, у тому числі українців - NYT25.01.25, 09:53 • 60028 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
hustavo-petroГуставо Петро
kolumbiiaКолумбія
meksykaМексика
yordaniiaЙорданія
brazyliiaБразилія
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати
yehypetЄгипет

Звернутися з питань розміщення реклами