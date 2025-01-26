Колумбія не прийняла депортаційні рейси з США, Трамп запровадив жорсткі заходи у відповідь

Колумбія відмовилася прийняти два депортаційні рейси з мігрантами зі Сполучених Штатів, у відповідь президент США доручив вжити заходів у відповідь. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Зазначається, що у неділю, 26 січня, Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження заходів проти Колумбії, включаючи тарифи, санкції та заборони на в'їзд, після того, як південноамериканська країна не прийняла два американські військові літаки з мігрантами, яких депортували в рамках імміграційної кампанії Трампа.

За інформацією Reuters, Дональд Трамп зазначив, що дії президента Колумбії Густаво Петро поставили під загрозу національну безпеку США, і доручив своїй адміністрації вжити заходів у відповідь.

Вони включають введення 25% тарифів на всі товари, що надходять до США, які через тиждень зростуть до 50%; заборону на в'їзд і анулювання віз колумбійським урядовцям та їхнім союзникам; повне введення надзвичайних казначейських, банківських і фінансових санкцій, а також посилення прикордонних перевірок громадян Колумбії.

Ці заходи – лише початок. Ми не дозволимо колумбійському уряду порушувати свої юридичні зобов'язання щодо прийняття і повернення злочинців, яких вони змусили прибути до Сполучених Штатів! - написав Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Відмова Колумбії прийняти літаки – це вже другий випадок, коли латиноамериканська країна відмовляється приймати американські військові депортаційні рейси. Минулого тижня Мексика також відмовила американському військовому літаку в дозволі на посадку з мігрантами.

Як повідомляє Reuters, Президент Колумбії Густаво Петро засудив практику депортацій, заявивши, що до мігрантів ставляться як до злочинців. У своєму дописі на соціальній платформі X Петро заявив, що Колумбія вітатиме депортованих мігрантів на батьківщині цивільними літаками, зазначивши, що до них слід ставитися з гідністю і повагою.

Крім того, Міністерство закордонних справ Бразилії пізно ввечері в суботу засудило "принизливе поводження" з бразильцями після того, як мігрантів закували в наручники на комерційному депортаційному рейсі. Після прибуття деякі пасажири також повідомили про погане поводження під час польоту.

Нагадаємо

Дональд Трамп закликає Йорданію та Єгипет прийняти палестинців із сектору Гази, де загинуло понад 47 000 осіб. Він обговорив це питання з королем Йорданії та планує переговори з президентом Єгипту.

Чиновники Трампа призупиняють програми прийому іммігрантів, у тому числі українців - NYT