Трамп пропонує нове рішення для палестинських біженців з Гази

Трамп закликає Йорданію та Єгипет прийняти більше палестинців із Гази. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Це сталося на тлі катастрофічної гуманітарної ситуації в регіоні, де бойові дії призвели до загибелі десятків тисяч людей і масового переміщення населення.

Трамп наголосив, що обидві країни могли б запропонувати притулок для мешканців Гази, яка наразі перебуває в руїнах після інтенсивних військових дій. За словами президента, він вже обговорив це питання з королем Йорданії Абдаллою і планує продовжити діалог із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі.

Ситуація в Газі загострилася після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року, який спричинив масштабну військову відповідь. За офіційними даними, кількість жертв у Газі перевищила 47 000 осіб. Водночас Ізраїль відкидає звинувачення в геноциді та порушенні міжнародного права, стверджуючи, що його дії спрямовані на боротьбу з терористичними угрупованнями.

Правозахисники й гуманітарні організації вже тривалий час попереджають про загрозу голоду та повного колапсу регіону. Водночас адміністрація Трампа, попри критику, продовжує підтримувати Ізраїль, аргументуючи це необхідністю захисту від угруповань, які підтримуються Іраном.

Президент також підкреслив, що переселення палестинців могло б забезпечити можливість для "мирного життя" в інших країнах. За його словами, сектор Гази наразі "перетворився на місце повного руйнування". Трамп додав, що близько 1,5 мільйона людей залишилися без даху над головою, а створення умов для переселення могло б стати рішенням цієї гуманітарної кризи.

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