Трамп предлагает новое решение для палестинских беженцев из Газы
Киев • УНН
Дональд Трамп призывает Иорданию и Египет принять палестинцев из сектора Газа, где погибло более 47 000 человек. Он обсудил этот вопрос с королем Иордании и планирует переговоры с президентом Египта.
Трамп призывает Иорданию и Египет принять больше палестинцев из Газы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Это произошло на фоне катастрофической гуманитарной ситуации в регионе, где боевые действия привели к гибели десятков тысяч людей и массовому перемещению населения.
Трамп подчеркнул, что обе страны могли бы предложить убежище для жителей Газы, которая сейчас находится в руинах после интенсивных военных действий. По словам президента, он уже обсудил этот вопрос с королем Иордании Абдаллой и планирует продолжить диалог с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Ситуация в Газе обострилась после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, которое вызвало масштабный военный ответ. По официальным данным, количество жертв в Газе превысило 47 000 человек. В то же время Израиль отвергает обвинения в геноциде и нарушении международного права, утверждая, что его действия направлены на борьбу с террористическими группировками.
Правозащитники и гуманитарные организации уже длительное время предупреждают об угрозе голода и полного коллапса региона. В то же время администрация Трампа, несмотря на критику, продолжает поддерживать Израиль, аргументируя это необходимостью защиты от группировок, поддерживаемых Ираном.
Президент также подчеркнул, что переселение палестинцев могло бы обеспечить возможность для «мирной жизни» в других странах. По его словам, сектор Газы сейчас «превратился в место полного разрушения». Трамп добавил, что около 1,5 миллиона человек остались без крыши над головой, а создание условий для переселения могло бы стать решением этого гуманитарного кризиса.
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