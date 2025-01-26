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Трамп предлагает новое решение для палестинских беженцев из Газы

Трамп предлагает новое решение для палестинских беженцев из Газы

Киев  •  УНН

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Дональд Трамп призывает Иорданию и Египет принять палестинцев из сектора Газа, где погибло более 47 000 человек. Он обсудил этот вопрос с королем Иордании и планирует переговоры с президентом Египта.

Трамп призывает Иорданию и Египет принять больше палестинцев из Газы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Это произошло на фоне катастрофической гуманитарной ситуации в регионе, где боевые действия привели к гибели десятков тысяч людей и массовому перемещению населения. 

Трамп подчеркнул, что обе страны могли бы предложить убежище для жителей Газы, которая сейчас находится в руинах после интенсивных военных действий. По словам президента, он уже обсудил этот вопрос с королем Иордании Абдаллой и планирует продолжить диалог с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. 

Ситуация в Газе обострилась после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, которое вызвало масштабный военный ответ. По официальным данным, количество жертв в Газе превысило 47 000 человек. В то же время Израиль отвергает обвинения в геноциде и нарушении международного права, утверждая, что его действия направлены на борьбу с террористическими группировками. 

Правозащитники и гуманитарные организации уже длительное время предупреждают об угрозе голода и полного коллапса региона. В то же время администрация Трампа, несмотря на критику, продолжает поддерживать Израиль, аргументируя это необходимостью защиты от группировок, поддерживаемых Ираном. 

Президент также подчеркнул, что переселение палестинцев могло бы обеспечить возможность для «мирной жизни» в других странах. По его словам, сектор Газы сейчас «превратился в место полного разрушения». Трамп добавил, что около 1,5 миллиона человек остались без крыши над головой, а создание условий для переселения могло бы стать решением этого гуманитарного кризиса. 

США планируют передать Израилю 900-килограммовые авиабомбы Израиля26.01.25, 05:35 • 15840 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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