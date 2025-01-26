США планируют передать Израилю 900-килограммовые авиабомбы Израиля
Киев • УНН
США планируют возобновить поставки тяжелых авиационных бомб Израилю, которые были приостановлены в 2021 году. Решение принято после пересмотра политики администрации Байдена по использованию боеприпасов в густонаселенных районах.
Соединенные Штаты планируют передать Израилю авиационные бомбы весом более 900 килограммов. Об этом сообщает Axios, передает УНН.
Детали
Этот шаг возобновляет поставки, приостановленные в 2021 году администрацией Джо Байдена из-за конфликта в Газе.
Тогда правительство США выражало обеспокоенность масштабными разрушениями, которые наносили такие боеприпасы в густонаселенных районах. Сейчас, по словам источников, возобновление поставок стало возможным после пересмотра политики администрации.
Решение, как сообщается, продолжает подход, начатый еще во времена Дональда Трампа, когда был сделан запрос в Пентагон об отмене предыдущих ограничений. Поставка тяжелых бомб является частью долгосрочной поддержки Израиля в сфере обороны.
Напомним,
Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, а ООН подтвердила, что готова расширить гуманитарную помощь и поддержать реализацию соглашения для преодоления «катастрофической» ситуации.
Снаряды 155-мм калибра отправляют и Израилю, и Украине - Пентагон24.10.23, 00:17 • 126038 просмотров