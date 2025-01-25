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Чиновники Трампа призупиняють програми прийому іммігрантів, у тому числі українців - NYT

Чиновники Трампа призупиняють програми прийому іммігрантів, у тому числі українців - NYT

Київ • УНН

 • 60028 перегляди

Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження про призупинення програм тимчасового в'їзду іммігрантів. Рішення зачепить українців, кубинців, венесуельців та інших, які мали можливість в'їзду за спонсорською підтримкою.

Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США видали розпорядження, що фактично призупинило низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися у Сполучених Штатах, включаючи ключову ініціативу, яка забезпечує в'їзд для українців, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Директива, як вказано, вимагає негайного припинення "остаточних рішень" за заявками, пов'язаними з програмами, поки адміністрація розглядає їх і вирішує, чи слід їх припинити. 

Масштаб відповідних програм, як вказано, величезний, і рішення заблокує в'їзд іммігрантів, які втікають з деяких із найбільш нестабільних і безнадійних місць у світі. Крім України, яка постраждала від багаторічної війни, програми пропонували шлях іммігрантам із Куби, Гаїті та Венесуели та інших країн.

Рішення також вказує на те, що адміністрація Трампа планує провести масштабні жорсткі заходи щодо широкого спектру програм, які дозволяли людям тимчасово в'їжджати.

"Це призупинення рішень про паролі схоже на зупинку всіх видів доступу до притулку на кордоні та зупинку програми для біженців, - сказала Яель Шахер, директор Americas and Europe for Refugees International. - Це свідчення ворожості адміністрації до всієї імміграції з гуманітарних причин".

Чиновники адміністрації заявили, що президент Трамп вважає, що багато програм ніколи не були законними. У понеділок він підписав указ, який вимагає від Міністерства внутрішньої безпеки припинити "усі категоричні програми паролів, які суперечать політиці Сполучених Штатів, встановленій у моїх указах", або програми, які дозволяють великій кількості людей в'їжджати до країни за тимчасовим статусом, відомим як "пароль".

Виконувач обов'язків голови Міністерства внутрішньої безпеки США наказав у понеділок агентствам переглянути програми паролів, щоб визначити, які з них відповідають специфікаціям Трампа, та, за необхідності, призупинити їх на час проведення перевірки.

Представник Служби громадянства та імміграції США підтвердив існування вказівок, випущених цього тижня, але не надав подальших коментарів.

Чиновники адміністрації Трампа особливо критикували такі програми, як та, яка дозволила понад 500 000 мігрантам із Куби, Венесуели, Гаїті та Нікарагуа в'їхати в країну за допомогою паролю, якщо у них були фінансові спонсори. У понеділок адміністрація Трампа швидко закрила одну програму, яка дозволяла мігрантам прибувати в пункт пропуску за допомогою урядової програми, відомої як CBP One.

До вказаних програм також належить Uniting for Ukraine, ініціатива епохи Байдена, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в'їжджати до Сполучених Штатів, якщо вони мали фінансових спонсорів. За даними уряду, станом на вересень 2023 року в межах цієї програми в'їхало понад 150 тисяч українців.

Директива також припиняє ухвалення рішень щодо заявок на програму, яка дозволяла певним сім'ям возз'єднатися у Сполучених Штатах, та ще одну ініціативу для неповнолітніх із Центральної Америки, які мають членів сім'ї у Сполучених Штатах.

Трамп розпочав кампанію масової депортації нелегальних іммігрантів у США24.01.25, 12:06 • 35601 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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