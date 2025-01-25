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Чиновники Трампа приостанавливают программы приема иммигрантов, в том числе украинцев - NYT

Чиновники Трампа приостанавливают программы приема иммигрантов, в том числе украинцев - NYT

Киев  •  УНН

 • 4845 просмотра

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Министерство внутренней безопасности США издало распоряжение о приостановлении программ временного въезда иммигрантов. Решение затронет украинцев, кубинцев, венесуэльцев и других, которые имели возможность въезда по спонсорской поддержке.

Чиновники Министерства внутренней безопасности США издали распоряжение, которое фактически приостановило ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, которая обеспечивает въезд для украинцев, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Директива, как указано, требует немедленной приостановки "окончательных решений" по заявкам, связанным с программами, пока администрация рассматривает их и решает, следует ли их прекратить. 

Масштаб соответствующих программ, как указано, огромен, и решение заблокирует въезд иммигрантов, которые бегут из некоторых из самых нестабильных и безнадежных мест в мире. Кроме Украины, пострадавшей от многолетней войны, программы предлагали путь иммигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы и других стран.

Решение также указывает на то, что администрация Трампа планирует провести масштабные жесткие меры в отношении широкого спектра программ, которые позволяли людям временно въезжать.

"Это приостановление решений о паролях похоже на остановку всех видов доступа к убежищу на границе и остановку программы для беженцев, - сказала Яэль Шахер, директор Americas and Europe for Refugees International. - Это свидетельство враждебности администрации ко всей иммиграции по гуманитарным причинам".

Чиновники администрации заявили, что президент Трамп считает, что многие программы никогда не были законными. В понедельник он подписал указ, который требует от Министерства внутренней безопасности прекратить "все категорические программы паролей, которые противоречат политике Соединенных Штатов, установленной в моих указах", или программы, которые позволяют большому количеству людей въезжать в страну по временному статусу, известному как "пароль".

Исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности США приказал в понедельник агентствам пересмотреть программы паролей, чтобы определить, какие из них соответствуют спецификациям Трампа, и, при необходимости, приостановить их на время проведения проверки.

Представитель Службы гражданства и иммиграции США подтвердил существование указаний, выпущенных на этой неделе, но не предоставил дальнейших комментариев.

Чиновники администрации Трампа особенно критиковали такие программы, как та, которая позволила более 500 000 мигрантов из Кубы, Венесуэлы, Гаити и Никарагуа въехать в страну с помощью пароля, если у них были финансовые спонсоры. В понедельник администрация Трампа быстро закрыла одну программу, которая позволяла мигрантам прибывать в пункт пропуска с помощью правительственной программы, известной как CBP One.

К указанным программам также относится Uniting for Ukraine, инициатива эпохи Байдена, которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в Соединенные Штаты, если они имели финансовых спонсоров. По данным правительства, по состоянию на сентябрь 2023 года в рамках этой программы въехало более 150 тысяч украинцев.

Директива также прекращает принятие решений по заявкам на программу, которая позволяла определенным семьям воссоединиться в Соединенных Штатах, и еще одну инициативу для несовершеннолетних из Центральной Америки, которые имеют членов семьи в Соединенных Штатах.

Трамп начал кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов в США24.01.25, 12:06 • 25658 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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