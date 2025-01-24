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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп начал кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов в США

Трамп начал кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов в США

Киев  •  УНН

 • 2510 просмотра

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Белый дом сообщил о задержании 538 нелегальных иммигрантов, включая подозреваемого в терроризме. Среди задержанных - члены банды Трен де Арагуа и лица, осужденные за преступления против несовершеннолетних.

Соединенные Штаты задержали 538 нелегальных иммигрантов и депортировали сотни людей в ходе масштабной операции в начале президентства Дональда Трампа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт в социальной сети X.

Передает УНН со ссылкой на RTVE и Вloomberg.

Соединенные Штаты арестовали 538 нелегальных иммигрантов и депортировали еще сотни в ходе "массовой" операции, объявил Белый дом всего через несколько дней после того, как Дональд Трамп вступил в должность и начал крестовый поход против нелегальной иммиграции.

Администрация Трампа арестовала 538 нелегальных иммигрантов-преступников, в том числе одного подозреваемого в терроризме, четырех членов банды Трен де Арагуа и нескольких нелегальных иммигрантов, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних

- объявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт на X.

Контекст

Среди десятков указов, подписанных Трампом сразу после принятия присяги, есть несколько, направленные на прекращение нелегальной миграции и начало масштабных депортаций нелегальных иммигрантов. Он объявил чрезвычайное положение на южной границе США, что позволяет его администрации в случае необходимости развернуть армию или даже временно полностью закрыть границу.

Тонкий лед в борьбе с теми нелегальными мигрантами

Также начались действия властей по отношению к нелегальным мигрантам, которые уже находятся в США.

Первые шаги федеральных властей нарушили неписаный консенсус о том, что школы, церкви и больницы защищены от рейдов иммиграционных агентов. Однако, по некоторым данным, в некоторых из этих учреждений уже начались рейды. Это сразу же опровергли правозащитные организации.

В связи с этим, возникает вопрос о том, что произойдет, если местные органы власти в городах и штатах, контролируемых демократами, не позволят федеральным агентам войти в такие учреждения. 

Самым противоречивым является указ Трампа, на основании которого гражданство США не должно предоставляться детям нелегальных иммигрантов, родившимся в США. Указ ставит под сомнение 14-ю поправку к Конституции США, которая гарантирует право на гражданство каждому, кто родился на территории США.

Генеральные прокуроры 22 штатов подали во вторник в суд, чтобы заблокировать шаг президента Дональда Трампа, направленный на прекращение столетней иммиграционной практики, известной как гражданство по рождению.

Мигранты подожгли лагерь в Мексике, пытаясь избежать массового ареста19.01.25, 01:32 • 38049 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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