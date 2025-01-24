Трамп начал кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов в США
Киев • УНН
Белый дом сообщил о задержании 538 нелегальных иммигрантов, включая подозреваемого в терроризме. Среди задержанных - члены банды Трен де Арагуа и лица, осужденные за преступления против несовершеннолетних.
Соединенные Штаты задержали 538 нелегальных иммигрантов и депортировали сотни людей в ходе масштабной операции в начале президентства Дональда Трампа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт в социальной сети X.
Передает УНН со ссылкой на RTVE и Вloomberg.
Соединенные Штаты арестовали 538 нелегальных иммигрантов и депортировали еще сотни в ходе "массовой" операции, объявил Белый дом всего через несколько дней после того, как Дональд Трамп вступил в должность и начал крестовый поход против нелегальной иммиграции.
Администрация Трампа арестовала 538 нелегальных иммигрантов-преступников, в том числе одного подозреваемого в терроризме, четырех членов банды Трен де Арагуа и нескольких нелегальных иммигрантов, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних
Контекст
Среди десятков указов, подписанных Трампом сразу после принятия присяги, есть несколько, направленные на прекращение нелегальной миграции и начало масштабных депортаций нелегальных иммигрантов. Он объявил чрезвычайное положение на южной границе США, что позволяет его администрации в случае необходимости развернуть армию или даже временно полностью закрыть границу.
Тонкий лед в борьбе с теми нелегальными мигрантами
Также начались действия властей по отношению к нелегальным мигрантам, которые уже находятся в США.
Первые шаги федеральных властей нарушили неписаный консенсус о том, что школы, церкви и больницы защищены от рейдов иммиграционных агентов. Однако, по некоторым данным, в некоторых из этих учреждений уже начались рейды. Это сразу же опровергли правозащитные организации.
В связи с этим, возникает вопрос о том, что произойдет, если местные органы власти в городах и штатах, контролируемых демократами, не позволят федеральным агентам войти в такие учреждения.
Самым противоречивым является указ Трампа, на основании которого гражданство США не должно предоставляться детям нелегальных иммигрантов, родившимся в США. Указ ставит под сомнение 14-ю поправку к Конституции США, которая гарантирует право на гражданство каждому, кто родился на территории США.
Генеральные прокуроры 22 штатов подали во вторник в суд, чтобы заблокировать шаг президента Дональда Трампа, направленный на прекращение столетней иммиграционной практики, известной как гражданство по рождению.
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