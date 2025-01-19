Мигранты подожгли лагерь в Мексике, пытаясь избежать массового ареста

В лагере для мигрантов в северном мексиканском городе Чиуауа вспыхнули пожары, когда группа беженцев пыталась избежать ареста во время крупномасштабной операции правительственных сил. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Мигранты подожгли одеяла и матрасы, чтобы выразить протест против действий властей, а также пытаясь сбежать из лагеря. Операция, состоявшаяся на фоне ужесточенной миграционной политики, была проведена при участии около 250 сотрудников, среди которых были представители Национальной гвардии с оснащением для борьбы с массовыми беспорядками.

Пожар удалось быстро ликвидировать, и, по предварительным данным, жертв и пострадавших не зафиксировано.

Мигранты, которые пытались покинуть лагерь, вели себя суетливо, пытаясь спасти свои вещи и даже младенцев. Это инцидент произошел на фоне ужесточенной миграционной политики, которую активно поддерживает будущий президент США Дональд Трамп.

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