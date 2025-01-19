Мігранти підпалили табір у Мексиці, намагаючись уникнути масового арешту

У таборі для мігрантів в північному мексиканському місті Чіуауа спалахнули пожежі, коли група біженців намагалася уникнути арешту під час великомасштабної операції урядових сил. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Мігранти підпалили ковдри і матраци, щоб виразити протест проти дій влади, а також намагаючись втекти з табору. Операція, що відбулася на тлі посиленої міграційної політики, була проведена за участі близько 250 співробітників, серед яких були представники Національної гвардії з оснащенням для боротьби з масовими заворушеннями.

Пожежу вдалося швидко ліквідувати, і, за попередніми даними, жертв та постраждалих не зафіксовано.

Мігранти, які намагалися покинути табір, вели себе метушливо, намагаючись врятувати свої речі і навіть немовлят. Це інцидент стався на фоні посиленої міграційної політики, яку активно підтримує майбутній президент США Дональд Трамп.

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