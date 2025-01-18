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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Администрация Трампа готовит масштабную депортацию нелегалов в Чикаго - WSJ

Администрация Трампа готовит масштабную депортацию нелегалов в Чикаго - WSJ

Киев  •  УНН

 • 3987 просмотра

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В Чикаго планируют провести недельную операцию по депортации нелегальных иммигрантов, совершивших мелкие правонарушения. К операции привлекут до 200 правоохранителей.

В следующий вторник администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа планирует начать масштабную операцию по депортации в Чикаго. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Ожидается, что рейды продлятся около недели. К участию в мероприятиях планируют привлечь от 100 до 200 сотрудников правоохранительных органов. Основной целью рейдов является депортация нелегальных иммигрантов, совершивших незначительные правонарушения.

План также имеет политический подтекст - администрация стремится усилить давление на города, неохотно сотрудничающие с федеральными иммиграционными службами.

Напомним

Во время первых президентских дебатов в Атланте Байден и Трамп столкнулись с вопросами экономики, инфляции, иммиграции и состояния экономики США до и во время пандемии COVID-19. На тех дебатах в штаб-квартире CNN обвинил Байдена в неконтролируемой иммиграции, которая разрушает экономику страны.

Впервые за 40 лет: Трамп перенес инаугурацию в Капитолий из-за холодной погоды17.01.25, 20:11 • 23971 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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