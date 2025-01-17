Впервые за 40 лет: Трамп перенес инаугурацию в Капитолий из-за холодной погоды

Новоизбранный президент США Дональд Трамп распорядился перенести основные мероприятия в день его инаугурации в понедельник, 20 января, в помещение здания Конгресса США - из-за прогноза с рекордно низкой температурой в Вашингтоне. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Я распорядился, чтобы произнесение инаугурационной речи, вместе с молитвой и другими речами, проводилось в ротонде Капитолия Соединенных Штатов, как это было организовано Рональдом Рейганом в 1985 году, также из-за очень холодной погоды - написал Трамп.

Он отметил, что прогноз погоды в Вашингтоне с фактором холодного ветра может привести к серьезным рекордно низким температурам.

"Я не хочу видеть людей пострадавшими или ранеными каким-либо образом. Это опасные условия для десятков тысяч сотрудников правоохранительных органов, служб быстрого реагирования, полицейских K9 и даже лошадей, а также сотен тысяч сторонников, которые будут на улице в течение многих часов 20 числа", - добавил Трамп.

По его словам, все остальные события останутся без изменений, включая Митинг победы на стадионе Capital One Arena в воскресенье в 15:00.

Напомним

TikTok потратит 50 000 долларов на вечеринку по случаю инаугурации в честь инфлюенсеров, которые помогли Дональду Трампу распространить его предвыборное послание, по словам организатора вечеринки, и она запланирована на воскресенье, крайний срок, когда компания может отделиться от своего китайского владельца, или ее запретят в США.