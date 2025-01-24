Трамп розпочав кампанію масової депортації нелегальних іммігрантів у США

Сполучені Штати затримали 538 нелегальних іммігрантів і депортували сотні людей в ході масштабної операції на початку президентства Дональда Трампа, повідомила прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт в соціальній мережі X.

Передає УНН із посиланням на RTVE та Вloomberg.

Сполучені Штати заарештували 538 нелегальних іммігрантів і депортували ще сотні в ході "масової" операції, оголосив Білий дім лише через кілька днів після того, як Дональд Трамп вступив на посаду і розпочав хрестовий похід проти нелегальної імміграції.

Адміністрація Трампа заарештувала 538 нелегальних іммігрантів-злочинців, у тому числі одного підозрюваного в тероризмі, чотирьох членів банди Трен де Арагуа та кількох нелегальних іммігрантів, засуджених за сексуальні злочини проти неповнолітніх - оголосила речниця Білого дому Каролайн Левітт на X.

Контекст

Серед десятків указів, підписаних Трампом одразу після складання присяги, є кілька, спрямовані на припинення нелегальної міграції та початок масштабних депортацій нелегальних іммігрантів. Він оголосив надзвичайний стан на південному кордоні США, що дає змогу його адміністрації в разі потреби розгорнути армію або навіть тимчасово повністю закрити кордон.

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Також почались дії влади по відношенню до нелегальних мігрантів, які вже перебувають у США.

Перші кроки федеральної влади порушили неписаний консенсус про те, що школи, церкви і лікарні захищені від рейдів імміграційних агентів. Однак, за деякими даними, у деяких із цих установ уже почалися рейди. Це одразу ж заперечили правозахисні організації.

У зв'язку з цим, виникає питання про те, що станеться, якщо місцеві органи влади в містах і штатах, контрольованих демократами, не дозволять федеральним агентам увійти в такі установи.

Найсуперечливішим є указ Трампа, на підставі якого громадянство США не повинно надаватися дітям нелегальних іммігрантів, які народилися в США. Указ ставить під сумнів 14-ту поправку до Конституції США, яка гарантує право на громадянство кожному, хто народився на території США.

Генеральні прокурори 22 штатів подали у вівторок до суду, щоб заблокувати крок президента Дональда Трампа, спрямований на припинення столітньої імміграційної практики, відомої як громадянство за народженням.

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