Колумбия не приняла депортационные рейсы из США, Трамп ввел жесткие ответные меры

Колумбия отказалась принять два депортационных рейса с мигрантами из Соединенных Штатов, в ответ президент США поручил принять ответные меры. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в воскресенье, 26 января, Президент США Дональд Трамп заявил о введении мер против Колумбии, включая тарифы, санкции и запреты на въезд, после того, как южноамериканская страна не приняла два американских военных самолета с мигрантами, которых депортировали в рамках иммиграционной кампании Трампа.

По информации Reuters, Дональд Трамп отметил, что действия президента Колумбии Густаво Петро поставили под угрозу национальную безопасность США, и поручил своей администрации принять ответные меры.

Они включают введение 25% тарифов на все товары, поступающие в США, которые через неделю вырастут до 50%; запрет на въезд и аннулирование виз колумбийским чиновникам и их союзникам; полное введение чрезвычайных казначейских, банковских и финансовых санкций, а также усиление пограничных проверок граждан Колумбии.

Эти меры - только начало. Мы не позволим колумбийскому правительству нарушать свои юридические обязательства по принятию и возвращению преступников, которых они заставили прибыть в Соединенные Штаты! - написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Отказ Колумбии принять самолеты - это уже второй случай, когда латиноамериканская страна отказывается принимать американские военные депортационные рейсы. На прошлой неделе Мексика также отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку с мигрантами.

Как сообщает Reuters, Президент Колумбии Густаво Петро осудил практику депортаций, заявив, что к мигрантам относятся как к преступникам. В своей заметке на социальной платформе X Петро заявил, что Колумбия будет приветствовать депортированных мигрантов на родине гражданскими самолетами, отметив, что к ним следует относиться с достоинством и уважением.

Кроме того, Министерство иностранных дел Бразилии поздно вечером в субботу осудило "унизительное обращение" с бразильцами после того, как мигрантов заковали в наручники на коммерческом депортационном рейсе. По прибытии некоторые пассажиры также сообщили о плохом обращении во время полета.

Напомним

Дональд Трамп призывает Иорданию и Египет принять палестинцев из сектора Газа, где погибло более 47 000 человек. Он обсудил этот вопрос с королем Иордании и планирует переговоры с президентом Египта.

Чиновники Трампа приостанавливают программы приема иммигрантов, в том числе украинцев - NYT