Колумбия повышает пошлины на импорт из США на 25% из-за конфликта с Трампом

Президент Колумбии Густаво Петро приказал Министерству торговли страны повысить тарифы на импорт из США на 25% в ответ на заявление Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что отдал распоряжение Министерству торговли страны повысить пошлины на импорт из США на 25% после того, как президент Дональд Трамп объявил о намерении ввести ряд новых санкций и мер политики в отношении этой южноамериканской страны.

Мне сообщили, что вы накладываете 50% пошлину на плоды нашего человеческого труда для въезда в Соединенные Штаты, и я делаю то же самое - написал Густаво Петро в соцсети X, обращаясь к Трампу.

Как пишет CNN, Президент США объявил о новых мерах в отношении Колумбии после того, как в воскресенье она заблокировала посадку американских военных депортационных рейсов.

Администрация Трампа заявляет, что рейсы по депортации изначально были одобрены в планах между странами, но президент Колумбии внезапно отменил соглашение, когда самолеты были в воздухе. Зато президент Колумбии Густаво Петро отверг заявление США о том, что он одобрил два рейса военной депортации, прежде чем внезапно отказался от них.

Колумбийский лидер пренебрежительно отреагировал на заявление Трампа, сказав: "Трамп, я не очень люблю путешествовать в США, это немного скучно".

Он продолжал критиковать политику и характер Трампа, даже предполагая, что Трамп считает "меня низшей расой, а я не являюсь колумбийцем" - говорится в заметке CNN.

Президент Густаво Петро добавил, что Колумбия "открыта для всего мира, с распростертыми объятиями, мы строим свободу, жизнь и человечество".

Напомним

Мексика отказала США в разрешении на посадку военного самолета с депортированными мигрантами. Ранее подобные рейсы успешно осуществлялись в Гватемалу, доставляя около 80 мигрантов на борту.

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