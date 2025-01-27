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Колумбія підвищує мита на імпорт із США на 25% через конфлікт з Трампом

Колумбія підвищує мита на імпорт із США на 25% через конфлікт з Трампом

Київ • УНН

 • 29943 перегляди

Президент Колумбії Густаво Петро наказав підвищити тарифи на імпорт із США на 25% у відповідь на заяви Трампа. Конфлікт виник після того, як Колумбія заблокувала посадку американських депортаційних рейсів.

Президент Колумбії Густаво Петро наказав Міністерству торгівлі країни підвищити тарифи на імпорт із США на 25% у відповідь на заяву Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що  Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що віддав розпорядження Міністерству торгівлі країни підвищити мита на імпорт із США на 25% після того, як президент Дональд Трамп оголосив про намір запровадити низку нових санкцій та заходів політики щодо цієї південноамериканської країни.

Мені повідомили, що ви накладаєте 50% мито на плоди нашої людської праці для в’їзду до Сполучених Штатів, і я роблю те саме

- написав Густаво Петро в соцмережі X, звертаючись до Трампа.

Як пише CNN, Президент США оголосив про нові заходи щодо Колумбії після того, як у неділю вона заблокувала посадку американських військових депортаційних рейсів.

Адміністрація Трампа заявляє, що рейси з депортації спочатку були схвалені в планах між країнами, але президент Колумбії раптово скасував угоду, коли літаки були в повітрі. Натомість президент Колумбії Густаво Петро відкинув заяву США про те, що він схвалив два рейси військової депортації, перш ніж раптово відмовився від них.

Колумбійський лідер зневажливо відреагував на заяву Трампа, сказавши: "Трампе, я не дуже люблю подорожувати до США, це трохи нудно".

Він продовжував критикувати політику та характер Трампа, навіть припускаючи, що Трамп вважає "мене нижчою расою, а я не є колумбійцем"

- йдеться у дописі CNN.

Президент Густаво Петро додав, що Колумбія "відкрита для всього світу, з розпростертими обіймами, ми будуємо свободу, життя та людство".

Нагадаємо

Мексика відмовила США в дозволі на посадку військового літака з депортованими мігрантами. Раніше подібні рейси успішно здійснювалися до Гватемали, доставляючи близько 80 мігрантів на борту.

Трамп підписав указ про закриття південного кордону США22.01.25, 23:28 • 31891 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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