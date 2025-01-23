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Трамп підписав указ про закриття південного кордону США

Трамп підписав указ про закриття південного кордону США

Київ • УНН

 • 31890 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав указ про негайне закриття південного кордону для нелегальних мігрантів. Документ передбачає видворення порушників та обмеження можливості подавати заявки на притулок.

Президент США Дональд Трамп у середу, 22 січня підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Білого Дому.

Деталі

Згідно з новим указом, Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту доручено вжити всіх необхідних заходів для негайного видворення нелегальних мігрантів, які перетнули південний кордон.

Президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство запобігати фізичному в’їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон

- йдеться в указі.

Повідомляється, що низка штатів, зокрема Техас, просили федеральний уряд про захист від вторгнення мігрантів з Мексики під час правління Байдена, але "він не зміг захистити їх від мільйонів нелегальних іноземців, які в'їжджають до США".

Також указом обмежено доступ до положень імміграційного законодавства, які дозволяли б нелегальним мігрантам залишатися на території США. Зокрема, обмеження стосуються можливості подавати заявки на отримання притулку.

Цей крок відповідає передвиборчим обіцянкам Трампа "закрити кордон у перший день" свого нового терміну.

Нагадаємо

Дональд Трамп підписав наказ про тимчасове призупинення програм іноземної допомоги США для перевірки їх відповідності політичним цілям. Призупинення триватиме 90 днів і стосується допомоги на суму 68 млрд доларів у 204 країнах.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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