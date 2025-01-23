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Трамп подписал указ о закрытии южной границы США

Трамп подписал указ о закрытии южной границы США

Киев  •  УНН

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о немедленном закрытии южной границы для нелегальных мигрантов. Документ предусматривает выдворение нарушителей и ограничение возможности подавать заявки на убежище.

Президент США Дональд Трамп в среду, 22 января подписал указ о закрытии южной границы США (с Мексикой) для нелегальных мигрантов. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Белого Дома.

Детали

Согласно новому указу, Министерству внутренней безопасности, Министерству юстиции и Государственному департаменту поручено принять все необходимые меры для немедленного выдворения нелегальных мигрантов, которые пересекли южную границу.

Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу

- говорится в указе.

Сообщается, что ряд штатов, в частности Техас, просили федеральное правительство о защите от вторжения мигрантов из Мексики во время правления Байдена, но "он не смог защитить их от миллионов нелегальных иностранцев, въезжающих в США".

Также указом ограничен доступ к положениям иммиграционного законодательства, которые позволяли бы нелегальным мигрантам оставаться на территории США. В частности, ограничения касаются возможности подавать заявки на получение убежища.

Этот шаг соответствует предвыборным обещаниям Трампа "закрыть границу в первый день" своего нового срока.

Напомним

Дональд Трамп подписал приказ о временном приостановлении программ иностранной помощи США для проверки их соответствия политическим целям. Приостановление продлится 90 дней и касается помощи на сумму 68 млрд долларов в 204 странах.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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