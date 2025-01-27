Колумбия согласилась принимать депортированных мигрантов из США - Белый дом
Киев • УНН
Белый дом сообщил о достижении соглашения с Колумбией по приему всех нелегальных мигрантов, депортированных из США. В обмен США отложат введение 25% пошлины на колумбийские товары.
В Белом доме заявили, что Колумбия согласилась на "неограниченный прием" иммигрантов, которые нелегально въехали в США из Колумбии, и что президент Дональд Трамп не будет взимать со страны 25% пошлины, "если Колумбия не выполнит это соглашение". Об этом сообщает CBS News со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролайн Ливитт, передает УНН.
Детали
Отмечается, что поздно вечером в воскресенье, 26 января, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила: "Правительство Колумбии согласилось на все условия президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, которые возвращаются из Соединенных Штатов, в том числе на американских военных самолетах, без ограничений или задержек. На основании этого соглашения полностью разработанные тарифы и санкции IEEPA будут отложены и не будут подписаны, если только Колумбия не выполнит это соглашение".
Визовые санкции, введенные Государственным департаментом, и усиленные проверки со стороны таможенной и пограничной службы будут оставаться в силе до тех пор, пока первый самолет с депортированными колумбийцами не будет успешно возвращен
По информации CBS News, Министерство иностранных дел Колумбии в своем заявлении сообщило, что страна "преодолела тупик" в отношениях с США, и сообщило, что министр иностранных дел и посол страны отправятся в Вашингтон, округ Колумбия, "в ближайшее время", чтобы продолжить обсуждение соглашения.
Колумбия повышает пошлины на импорт из США на 25% из-за конфликта с Трампом27.01.25, 02:55 • 15042 просмотра
В заявлении не сообщается, состоялся ли разговор между Трампом и президентом Колумбии Густаво Петре после того, как они обменялись угрозами в воскресенье.
Напомним
В воскресенье, 26 января, Президент США Дональд Трамп заявил о введении мер против Колумбии, включая тарифы, санкции и запреты на въезд, после того, как южноамериканская страна не приняла два американских военных самолета с мигрантами, которых депортировали в рамках иммиграционной кампании Трампа.
США приостановили обработку виз в Колумбии27.01.25, 04:23 • 13065 просмотров